Ozzy Osbourne: La despedida del “Príncipe de las tinieblas”

La tarde de ayer, Ozzy Osbourne -conocido como el “Príncipe de las tinieblas”- subió por última vez a un escenario, tras más de cinco décadas de carrera. Vestido completamente de negro -al igual que el trono con forma de murciélago sobre el que se sentó- miró al público del Villa Park en Birmingham, que se rindió ante él.

Como buenos súbditos, sin necesidad de órdenes, lo aplaudieron y vitorearon, como si el no hacerlo pudiera costarles un castigo mortal.

Y razones no faltaban: frente a ellos estaba la leyenda de 76 años que pasará a la historia, sin duda, por su música, pero también por sus momentos icónicos, como aquella vez en la que arrancó de un mordisco la cabeza de un murciélago que alguien lanzó al escenario, creyendo que era de goma. Sólo se dio cuenta del error cuando la sangre le llenó la boca.

-Es genial estar en este maldito escenario, no tienen idea -exclamó tan pronto como pudo ver a los más de 40 mil asistentes a los ojos.

Su llegada no podía ser ajena a su excéntrica personalidad, la cual se mantiene intacta a pesar del Parkinson que le fue diagnosticado hace seis años. Incapaz de caminar por sí mismo, llegó al escenario montado en un trono con ruedas, impulsado por una plataforma oculta. Los poderosos coros de Carmina Burana marcaron su entrada triunfal y sirvieron como pretexto para una estruendosa ovación.

La voz, firme. El maquillaje oscuro, igual que siempre, con los ojos rodeados de negro, escudriñando entre el público.

-¿Están listos? ¡Que empiece la locura! -exclamó.

La primera canción fue “I Don’t Know”, con la que inició su participación como solista, seguida por “Mr. Crowley” y “Suicide Solution”, acompañado por Tommy Clufetos, Mike Inez, Adam Wakeman y Zakk Wylde.

-Estuve en cama durante seis años. Gracias, de todo corazón -dijo antes de interpretar “Mama, I’m Coming Home”, mientras el público coreaba: “¡Ozzy, Ozzy, Ozzy!”.

La jornada, bautizada como “Back to the Beginning”, incluyó la participación de más de diez bandas, entre ellas Metallica, Pantera y Tool. El evento comenzó a las 8:00 a.m. (hora de México) y pudo verse a través del sitio oficial, previo pago. Jason Momoa, “Aquaman” del universo DC, fungió como anfitrión.

La transmisión no fue en vivo, sino diferida poco más de una hora para evitar problemas técnicos. Aun así, durante la actuación de Alice in Chains, el audio falló, y la señal permaneció en silencio durante algunos minutos. Los usuarios se quejaron en el chat por las constantes congelaciones del video.

Fue la última vez que Osbourne subió al escenario, y no podía cerrar su carrera sin hacerlo con Black Sabbath, la banda que lo catapultó a la fama internacional en los años setenta. Tras su presentación como solista, Ozzy recibió en escena a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, la alineación original, con quienes no se reunía desde hace dos décadas.

Las redes sociales estallaron cuando los asistentes comenzaron a subir videos del esperado reencuentro. Ozzy, sentado en su trono, cantó como en sus mejores años, sin necesidad de recorrer el escenario de lado a lado como solía hacerlo.

Desde ese trono, interpretó junto a sus excompañeros los clásicos “War Pigs”, “Iron Man” y la emblemática “Paranoid”, quizás su canción más reconocida, que marcó a toda una generación y que ahora sirvió para cerrar con broche de oro una carrera de más de cincuenta años sobre los escenarios.

El concierto estará disponible en la página oficial del evento durante los próximos dos días: www.backtothebeginning.com.

Miembros de la banda estadounidense de rock Anthrax posan para una foto tras actuar como teloneros durante el concierto “Back to the Beginning”. AFP/A. Buchanan

Detalles del concierto

1968: Nace Black Sabbath, fundada por Tony Iommi (guitarra), Ozzy Osbourne (voz), Geezer Butler (bajo) y Bill Ward (batería).

La última reunión: Ayer, 5 de julio, bajo el nombre “Back to the Beginning”. Este concierto final contó con invitados de lujo como: Metallica, Pantera, Slayer, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax y Mastodon.

Pueblo metalero: La ciudad de Birmingham, Inglaterra, fue tomada por una horda de fanáticos. Integrantes de Metallica, Slayer y Anthrax compartieron fotos en redes desde días antes. Cada muro y plazuela del pueblo ofrecía guiños hacia Black Sabbath.

Steven Tyler (al centro), durante su participación en el evento histórico. ESPECIAL

Leyendas que acompañaron a Ozzy

Steven Tyler, de Aerosmith; Ron Wood, de The Rolling Stones; y Rudy Sarzo, de Quiet Riot, unieron sus talentos la tarde del sábado en honor a Ozzy Osbourne.

Tyler y Wood hicieron equipo junto a Sarzo y Travis Barker para interpretar “Train Kept A-Rollin’”. Tyler también cantó con Andrew Watt y Sarzo los clásicos “Walk This Way” y “Whole Lotta Love”.

Antes de ellos, Sammy Hagar -exvocalista de Van Halen- interpretó “Flying High Again” y “Rock Candy”, causando gran conmoción en redes.

Billy Corgan, de The Smashing Pumpkins, también se sumó al homenaje con “Breaking the Law” y “Snowblind”.

Finalmente, también subieron al escenario Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Gojira, Anthrax, Lamb of God, Halestorm, Mastodon y Rival Sons.