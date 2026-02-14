Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, es un día especial para muchos, sobre todo para las parejas, pero también los grupos de amigos pueden disfrutar de la fecha celebrando su amistad. Por eso, aquí algunas opciones para festejar con tus amigos y divertirte a lo grande.

Ramo chelero Bromance para la reunión con tus amigos o el regalo especial para tu mejor amigo. ESPECIAL/CORTESÍA TECATE.

Reunión entre amigos

Una de las marcas que toma la iniciativa para celebrar los vínculos de amistad es Tecate a través de la campaña Bromance, ya que es un vínculo que no siempre se presume, pero que se sostiene con el tiempo. Hay amistades que pasan por silencios largos, por cambios de vida, etapas distintas y mucho más, así que organiza una reunión y regala a tus amigos Bromance, un ramo chelero Tecate que funciona como una reinterpretación del regalo tradicional del 14 de febrero pensada para celebrar la amistad sin formalidades. Esta iniciativa también dialoga con nuevas formas de consumo, integrándose a plataformas de entrega rápida como Rappi Turbo, disponible hasta 15 de febrero en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde este tipo de regalos se vuelven más espontáneos y cotidianos.

Celebra con tus amigos en el cine. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.

Salida al cine

La cartelera de cine cambia cada semana y este fin de semana organiza con tus amigos una salida al cine, entre las opciones está la película mexicana "¿Quieres ser mi novia?" Y la apoyas para que continúe en las salas de cine. Si les gusta la literatura y el romance, la adaptación libre de “Cumbres Borrascosas” es la opción, si te gusta el drama estilo documental La voz de Hind Rajab es la alternativa, o si prefieres una película nominada al Oscar Amélie y los secretos de la lluvia. Revisen sus salas de cine favoritas, vean qué películas y qué horarios hay, elijan la mejor para su diversión y diviértanse con el séptimo arte.

Un viaje en amigos puede ser una experiencia inolvidable. ESPECIAL/FOTO DE CONSIDERATE AGENCY EN UNSPLASH.

Viajes en grupo

Otra forma de celebrar con tu grupo de amigos es realizar un viaje de fin de semana, sin duda, será una experiencia que perdurará en la memoria de todos. Elige un destino, sea playa, pueblo mágico o algún otro poblado o municipio, y goza recorriendo sus calles, conociendo su cultura y deleitando su gastronomía, los museos, las leyendas o la historia del propio lugar, una vivencia que enriquecerá tu ser y fortalecerá el vínculo de amistad que poseen.

Una pijamada es otra opción para celebrar con tus mejores amigas. ESPECIAL/FOTO DE KATARZYNA GRABOWSKA EN UNSPLASH.

Pijamada con las mejores amigas

Una de las reuniones típicas entre mujeres pueden ser las pijamadas, y este 14 de febrero es el pretexto ideal para organizar una de éstas con tus mejores amigas. Diviértete con una cena especial, sus snacks preferidos, acompañados con sus bebidas favoritas, ver una película, hacer una velada de spa o de belleza, o simplemente disfrutar de largas charlas hablando de sus intereses, proyectos y planes a futuro.

Estas son algunas opciones para no pasar este 14 de febrero desapercibido, no siempre se necesita tener pareja para celebrarlo, tus amigos son el mejor plan que puedes tener si no tienes una pareja o si la tienes puedes festejar por partida doble, tu amistad con los amigos y el amor con tu pareja.

