Si sientes que los mosquitos te persiguen mientras otras personas permanecen intactas, no es solo una impresión. La ciencia ha descubierto que ciertos factores biológicos pueden convertirte en un objetivo mucho más atractivo para estos insectos, especialmente durante la temporada de calor y lluvias.

Con la llegada de las altas temperaturas y el aumento de las lluvias en distintas regiones del mundo, también crece la presencia de mosquitos. Estos pequeños insectos no solo resultan molestos por sus picaduras, sino que también pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya. Sin embargo, una pregunta sigue despertando curiosidad entre millones de personas: ¿por qué los mosquitos parecen preferir a algunas personas sobre otras?

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La respuesta tiene que ver con una combinación de factores biológicos, químicos y ambientales que hacen que ciertos individuos sean más fáciles de detectar para especies como Aedes aegypti, uno de los mosquitos más estudiados por la comunidad científica.

El dióxido de carbono: la primera pista que siguen los mosquitos

Uno de los principales factores que atraen a los mosquitos es el dióxido de carbono (CO₂) que las personas exhalan al respirar.

Estos insectos cuentan con receptores especializados capaces de detectar el CO₂ a varios metros de distancia. Por esta razón, las personas que producen mayores cantidades de este gas, como los adultos, las mujeres embarazadas o quienes realizan actividad física, suelen llamar más la atención de los mosquitos.

De acuerdo con investigaciones publicadas por instituciones como los National Institutes of Health (NIH) y diversas universidades especializadas en entomología, el dióxido de carbono funciona como una especie de señal que guía a los insectos hacia su posible fuente de alimento.

El olor corporal también influye

Aunque el CO₂ es una señal importante, no es la única. La piel humana alberga millones de bacterias que producen compuestos químicos específicos. Estos compuestos forman un "perfil de olor" único para cada persona.

Algunos estudios han encontrado que sustancias como el ácido láctico, el amoníaco y ciertos ácidos grasos presentes en el sudor pueden resultar especialmente atractivos para los mosquitos. Esto explica por qué algunas personas reciben varias picaduras mientras otras apenas son molestadas.

Además, factores genéticos pueden influir en la composición química natural de la piel, haciendo que ciertas personas sean más atractivas para los insectos de manera permanente.

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Una de las teorías más conocidas es que los mosquitos prefieren determinados grupos sanguíneos.

Diversas investigaciones sugieren que las personas con tipo de sangre O podrían recibir más picaduras que aquellas con tipos A o B. Aunque el fenómeno continúa siendo estudiado, algunos científicos creen que los mosquitos son capaces de detectar sustancias químicas liberadas por la piel que revelan información relacionada con el grupo sanguíneo.

Sin embargo, los especialistas señalan que este no es el único factor ni necesariamente el más importante.

El calor corporal y la ropa también cuentan

Los mosquitos utilizan varios sentidos para localizar a sus víctimas. El calor que emite el cuerpo humano es otra señal relevante. Las personas con una temperatura corporal más elevada o que han realizado ejercicio recientemente pueden resultar más visibles para estos insectos.

Asimismo, la ropa oscura parece atraer más mosquitos que los colores claros. Esto ocurre porque los tonos negros, azul marino o rojo generan un contraste visual más fácil de identificar para especies como Aedes aegypti.

¿Quiénes tienen más probabilidades de ser picados?

Los expertos han identificado algunos grupos que suelen atraer más mosquitos:

Personas con mayor producción de dióxido de carbono.

Mujeres embarazadas.

Personas que realizan ejercicio físico frecuente.

Individuos con temperatura corporal elevada.

Personas con determinados perfiles bacterianos en la piel.

Quienes usan ropa oscura en zonas con alta presencia de mosquitos.

Cómo reducir las picaduras

Aunque no es posible cambiar la genética o el grupo sanguíneo, sí existen medidas para disminuir el riesgo de sufrir picaduras. Tips rápidos para mantener alejados a los mosquitos:

Utilizar repelente aprobado por autoridades sanitarias.

Vestir ropa de colores claros.

Evitar acumulaciones de agua estancada.

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas.

Mantener patios y jardines limpios.

Utilizar ventiladores en espacios cerrados, ya que dificultan el vuelo de los insectos.

Los científicos continúan estudiando cómo interactúan factores como la genética, las bacterias de la piel y las señales químicas emitidas por el cuerpo humano.

Lo que sí está claro es que la preferencia de los mosquitos no es una cuestión de suerte. Se trata de una compleja combinación de señales biológicas que estos insectos han aprendido a identificar a lo largo de millones de años de evolución.

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Mientras investigaciones realizadas por organismos como los National Institutes of Health, universidades especializadas en entomología y centros de estudio sobre enfermedades transmitidas por vectores siguen avanzando, entender qué atrae a los mosquitos puede ayudar a reducir las molestias de sus picaduras y disminuir el riesgo de enfermedades asociadas a especies como Aedes aegypti, especialmente en regiones tropicales y subtropicales donde estos insectos representan un importante desafío para la salud pública.

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