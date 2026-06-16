5 plantas que alejan a las cucarachas de tu cocina gracias a sus olores

Las cucarachas son una de las plagas domésticas más comunes y difíciles de controlar. Además de resultar desagradables, pueden contaminar alimentos y transportar microorganismos que afectan la higiene del hogar. Aunque existen insecticidas químicos para combatirlas, muchas personas buscan alternativas más naturales que no representen riesgos para niños, mascotas o el medio ambiente.

Con ese objetivo, algunas plantas destacan por producir aromas y compuestos naturales que resultan molestos para diversos insectos, incluidas las cucarachas. Si bien ninguna planta garantiza por sí sola la eliminación de una infestación, sí pueden funcionar como una barrera complementaria dentro de una estrategia de limpieza y prevención.

A continuación, te presentamos cinco opciones que pueden ayudarte a mantener estos visitantes indeseados lejos de tu cocina y otros espacios de la casa.

Menta gatuna (Catnip), la sorprendente enemiga de las cucarachas

La menta gatuna (Nepeta cataria) es una planta originaria de Europa y Asia que se hizo famosa por el efecto que produce en los gatos. Sin embargo, lo que para los felinos resulta atractivo, para muchos insectos es todo lo contrario.

Nepeta cataria es el nombre científico de la menta gatera, también crece asilvestrada en Asia occidental y Norteamérica. PIXABAY

Su principal compuesto activo es la nepetalactona, una sustancia aromática que diversos estudios han identificado como un repelente natural contra diferentes especies de insectos.

La menta gatuna puede cultivarse en macetas cerca de ventanas, puertas o balcones. También es posible secar algunas hojas y colocarlas en pequeñas bolsas de tela dentro de alacenas, despensas o rincones donde suelen aparecer las cucarachas.

Cómo potenciar su efecto

Coloca macetas cerca de accesos al exterior.

Sustituye regularmente las hojas secas para mantener el aroma.

Evita el exceso de humedad alrededor de la planta.

Laurel, un clásico de la cocina que también funciona como repelente

El laurel (Laurus nobilis) es originario de la región mediterránea y ha sido utilizado durante siglos tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional. Sus hojas contienen aceites esenciales ricos en cineol y eugenol, compuestos que desprenden un aroma agradable para las personas, pero irritante para muchos insectos.

Las clásicas coronas de laurel eran el distintivo que los romanos y griegos otorgaban a poetas y generales victoriosos. CANVA

Por esta razón, es común encontrar recomendaciones para colocar hojas de laurel en despensas, cajones o detrás de electrodomésticos donde las cucarachas suelen buscar refugio.

Cómo potenciar su efecto

Tritura ligeramente las hojas para liberar más aroma.

Colócalas detrás del refrigerador y debajo del fregadero.

Reemplázalas cada dos o tres semanas.

Crisantemos, flores ornamentales con propiedades insecticidas

Los crisantemos son originarios de Asia oriental y destacan por sus llamativas flores amarillas, blancas, rosas o anaranjadas. Más allá de su valor ornamental, contienen piretrinas, compuestos naturales utilizados incluso en la fabricación de algunos insecticidas comerciales.

Los popularmente llamados crisantemos, son un género de alrededor de 30 especies de plantas perennes en la familia Asteraceae. CANVA

Estas sustancias afectan el sistema nervioso de numerosos insectos, motivo por el que los crisantemos son considerados una de las plantas más eficaces para ayudar a mantener alejadas ciertas plagas. Cultivarlos cerca de ventanas, terrazas o entradas puede contribuir a reducir la presencia de insectos alrededor de la vivienda.

Cómo potenciar su efecto

Ubícalos en zonas soleadas.

Mantén las flores saludables mediante podas periódicas.

Combínalos con otras plantas aromáticas para crear una barrera natural.

Ajo, un olor intenso que las cucarachas prefieren evitar

Aunque suele identificarse principalmente como ingrediente culinario, el ajo (Allium sativum) también posee propiedades repelentes gracias a compuestos azufrados como la alicina.

Es un cultivo muy rústico y fácil de mantener, se reproduce enterrando dientes individuales. CANVA

Originario de Asia Central, ha sido utilizado durante miles de años tanto en la alimentación como en prácticas agrícolas tradicionales para alejar plagas. El intenso aroma que desprende puede resultar desagradable para las cucarachas y otros insectos que dependen en gran medida de señales químicas para orientarse.

Cómo potenciar su efecto

Coloca dientes de ajo machacados cerca de posibles escondites.

Utiliza ajo en polvo en grietas o rendijas difíciles de alcanzar.

Sustituye el material cada pocos días para conservar su intensidad.

Pepino, un remedio casero popular contra las cucarachas

Aunque técnicamente no se utiliza como planta ornamental para este fin, el pepino se ha convertido en uno de los remedios caseros más conocidos para repeler cucarachas.

popularmente como el pepino, es una planta anual de la familia de las cucurbitáceas. CANVA

Diversas observaciones populares sugieren que estos insectos evitan ciertas sustancias presentes en la cáscara del pepino fresco, especialmente cuando acaba de ser cortado. Si bien la evidencia científica sobre su eficacia es limitada, muchas personas continúan utilizándolo como medida complementaria en cocinas y despensas.

Cómo potenciar su efecto

Utiliza cáscaras recién cortadas.

Colócalas cerca de basureros o debajo del fregadero.

Reemplázalas con frecuencia para evitar su descomposición.

Más importante que las plantas: la prevención

Los especialistas en control de plagas coinciden en que ningún repelente natural puede sustituir las medidas básicas de higiene. Las cucarachas buscan principalmente alimento, agua y refugio. Por ello, es fundamental mantener limpias las superficies de la cocina, almacenar correctamente los alimentos, reparar fugas de agua y sellar grietas o rendijas que puedan servir como escondite.

Las plantas aromáticas pueden convertirse en una herramienta complementaria para reducir la presencia de estos insectos, pero funcionan mejor cuando forman parte de una estrategia integral de prevención.

Una alternativa natural para complementar el control de plagas

Además de aportar color, aroma y vida a los espacios, algunas plantas producen compuestos que ayudan a mantener alejados a ciertos insectos de manera natural. La menta gatuna, el laurel, los crisantemos, el ajo y el pepino destacan entre las opciones más populares para combatir la presencia de cucarachas en el hogar.

Aunque no sustituyen los métodos profesionales cuando existe una infestación importante, sí pueden ayudar a crear un entorno menos atractivo para estos insectos y contribuir a mantener una cocina más limpia y agradable.

TG