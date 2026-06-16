El inicio formal de la temporada de lluvias 2026 trae consigo un incremento inmediato en los niveles de humedad relativa dentro de las viviendas, lo que genera que, en ocasiones, el pan que guardamos para después se nos llene pronto de moho... ¿pero cómo evitarlo?Los expertos en panadería y alta repostería explican que el pan artesanal e industrial posee un porcentaje de agua interno que, al entrar en contacto con el aire saturado de vapor, acelera el proceso de descomposición natural, algo indeseable a la hora de satisfacer el antojo.La aparición de manchas verdosas o blanquecinas en la superficie del pan ocurre en cuestión de horas si no se modifican los hábitos de almacenamiento. Esta problemática no solo altera el sabor y la textura del producto, sino que representa un riesgo para el sistema digestivo y respiratorio de los consumidores.¿Cuál es el método infalible que utilizan los profesionales de la masa madre para proteger sus creaciones durante los meses más húmedos? Los panaderos artesanales coinciden en que el peor error que se puede cometer es almacenar las piezas dentro de las clásicas bolsas de plástico transparentes de polietileno. El plástico hermético atrapa la humedad residual de la evaporación del propio pan y el calor de la cocina, generando un microclima cerrado de condensación. La recomendación de los especialistas consiste en sustituir estos empaques por bolsas de papel estraza o envolver las piezas firmemente en paños de lino limpios.El papel y la tela permiten que el alimento "respire", absorbiendo el exceso de humedad externa sin resecar la migaja de forma acelerada. Asimismo, la utilización de paneras de madera de pino o contenedores de cerámica con tapas semiherméticas ayuda a regular las condiciones térmicas de forma natural en la encimera.Existe una falsa creencia popular de que introducir el pan de dulce o de caja al refrigerador doméstico detiene el crecimiento del moho sin afectar sus propiedades. No obstante, los principios de la química de los alimentos demuestran que las bajas temperaturas del electrodoméstico aceleran un concepto técnico llamado retrogradación del almidón. Este proceso físico provoca que las moléculas de agua se separen de la estructura de la harina, haciendo que el pan se vuelva duro, rancio y sumamente seco en un lapso menor de tiempo. El frío detiene temporalmente el hongo, pero arruina por completo la experiencia culinaria y la suavidad de las piezas tradicionales.Para quienes compran piezas en grandes volúmenes en panaderías locales de ciudades propensas a tormentas severas como, la alternativa correcta es la congelación total: cortar el pan en rebanadas individuales, envolverlas en papel aluminio e introducirlas al congelador permite mantener los nutrientes intactos por semanas, requiriendo sólo unos minutos o incluso segundos en el tostador o microondas para recuperar la textura crujiente de origen.En condiciones de alta humedad ambiental, un pan elaborado sin conservadores artificiales se mantendrá en óptimas condiciones de suavidad y libre de agentes biológicos entre tres y cuatro días, siempre y cuando se respete el uso del papel y un sitio fresco de la cocina.Sí. Debido a que el pan tostado ha pasado por un proceso de deshidratación profunda en la fábrica, su porcentaje de agua interna es casi nulo. Al carecer de humedad propia, las esporas ambientales no encuentran el medio necesario para reproducirse, extendiendo su vida útil notablemente.JM