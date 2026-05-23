Volkswagen y las ediciones especiales de colección son cosas que van de la mano y, para celebrar el evento deportivo del año, la marca lanza las Ediciones Especiales GOAL de los productos que fabrica en el país, específicamente en su planta ubicada en Puebla.

¿Recuerdan al “Vocho” Jeans o al Última Edición? ¿Al Jetta Bicentenario? ¿Al Beetle 10 Aniversario o a las versiones de Barbie y Hot Wheels? Pues la marca alemana lo ha hecho otra vez, ahora aprovechando que el torneo mundial de futbol se celebrará, en parte, en nuestro país.

Tanto el popular Jetta como Taos y Tiguan serán parte de esta nueva edición especial, mostrando motivos futboleros como una forma de festejar la afición mexicana. Los detalles exclusivos de estos modelos incluyen un sticker GOAL colocado en el poste “C” para las SUVs y debajo de los espejos laterales en el sedán compacto.

Además, presumen un diseño de rines especial con terminados oscurecidos que hacen juego con elementos como los espejos laterales en acabado negro brillante, difusores traseros y otros detalles de carrocería con acentos cromados. Los vehículos podrán elegirse en hasta cinco colores de pintura diferentes.

Por dentro, las tapicerías de tela con acabado bicolor son exclusivas de estas versiones y cuentan con etiquetas con el nombre de la colección en los respaldos delanteros. Se complementan con embellecedores de estribos de acero, pedales metálicos, pomos de palanca con combinación de piel e insertos de aluminio y un volante multifunción que también incluye un pequeño emblema de la versión conmemorativa.

Tiguan. El vehículo presume un diseño especial en sus rines. ESPECIAL

Cabe mencionar que todos los vehículos de la serie son propulsados por el conocido motor turbocargado de cuatro cilindros y 1.4 litros, acoplado a una transmisión automática de ocho cambios para Jetta y Taos, y a una transmisión de doble embrague de siete velocidades para Tiguan.

Ahora bien, al tratarse de ediciones de colección, Volkswagen busca ofrecer cierta exclusividad a usuarios y fanáticos tanto de la marca como del balompié, con solo 2,300 unidades del Jetta GOAL, disponibles por 469 mil 990 pesos; dos mil 100 ejemplares del Taos GOAL, disponibles por 519 mil 990 pesos; y apenas mil 300 unidades del Tiguan GOAL, con un precio de 629 mil 990 pesos.

Curiosamente, casi ninguna de las ediciones especiales de esta marca parece tener sentido en un principio; sin embargo, años después vemos cómo mantienen su valor gracias a la fuerte comunidad de entusiastas.