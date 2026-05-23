Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la Península Yucateca sabemos que, además de la belleza natural de su tierra y sus construcciones, está su gastronomía, única y casi patrimonio de la humanidad.

Ahí, la sopa de lima, los salbutes, los papadzules y demás delicias te dejan con ganas de volver pronto. Pero hay un platillo tradicional que encuentras en todos lados -puestos de calle, restaurantes y fondas- y es la cochinita. Allá es tradición desayunar tortas y tacos de cochinita pibil.

Y estando de antojo, y añorando lo bien que me fue puesteando por aquellos rumbos, me di a la tarea de buscar algo que valiera la pena en Guadalajara y di con este puesto de calle, que más bien es una pequeña carpa, donde solo venden cochinita. Edith, chilanga de nacimiento pero de madre yucateca, aprendió desde chica el arte de cocinar este típico platillo y, desde 2024, atiende su lugar, pero solamente de jueves a domingo.

En compañía de mi querido hijo Carlo, salimos de antojo de casa el domingo pasado, con altas expectativas, para probar estos manjares que prometían. Aquí te cuento qué tal nos fue.

Para iniciar ordené un panucho, ($28) (lo tienen con queso también, $33). El panucho es este platillo que se prepara con una tortilla a la que en su interior se le pone una buena untada de frijol negro; se cierra y arriba se le añade una buena porción (no generosa, digamos) de esta cochinita que cocinan en casa, con toda la tradición y el mayor apego posible a los ingredientes locales. La tortilla es hecha al momento, aunque estos ya los tiene preparados y solo los calienta y deja un poco dorados. Son de tamaño mediano a chico. En mesa tienen tres salsas: una de habanero tatemado, deliciosamente picante; otra de habanero con tomate asado; y la tradicional xnipec (que en maya significa “hocico de perro”), elaborada con cebolla morada, chile habanero, jugo de naranja -preferentemente agria- y sal.

Seguí con un taco de cochinita, ($23). En lo personal, me gustan siempre los dorados tronadores, como mis calificaciones de prepa, pero esta vez lo pedí blando para disfrutar la tortilla recién hecha. La cochinita está muy jugosa y no tan grasosa como suele ser; muy bien deshebrada y con una sazón perfecta. Se siente el achiote, la acidez del cítrico, el comino, el orégano y creo que hasta un poco de clavo. Tiene mucho oficio y apego a la receta tradicional.

Por último, pude probar la torta (lonche), ($45), que pidió Carlo. Este no está preparado como tapatíamente lo haríamos con birote, sino con un pan suave, de corteza delgada, como esos que venden en el súper. Le ponen una buena untada de la grasita de la cochinita por dentro y lo calientan; después untan frijol negro, le ponen la cochinita y lo doran por fuera. Es deliciosamente suave y exquisito de sabor. Dale la oportunidad.

Larga vida a El Paraíso Yucateco.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4

Lugar 4

Servicio 5

El Paraíso Yucateco

Domicilio: Parque Tomás Balcázar 3406, Paseos del Sol, Zapopan

Horario: jueves a domingo, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m

IG: @elparaisoyucateco.mx

Teléfono: 3311815697

CT