Ford Edge: Lujo para cuatro

Dejemos algo claro desde el inicio: la Edge no es una de esas camionetas de tres filas que prestas al vecino para ayudar en una mudanza. Por fuera, la Edge tiene un diseño correcto y discreto, salvo el detalle que la hace única, que es el pilar D, donde una parte de la carrocería se transforma en una especie de flecha apuntando hacia arriba en un ángulo de 45 grados.

Por dentro también es discreta y ofrece buen equipo y buenos acabados, con techo panorámico, cargador inalámbrico, conexión inalámbrica con iPhone y Android, entre otras cosas. Hay muy buena visibilidad y espacio; los asientos son cómodos, cuentan con calefacción y se puede prender remotamente con la App de Ford.

La segunda fila es para dos personas y cuenta incluso con reposapiés. Se ajusta electrónicamente y es muy cómoda, pero no se pliega ni se retira. Para pasar a la tercera fila, donde el espacio es reducido, hay que levantar los dos descansabrazos centrales. Esa tercera fila es más apta para niños que para adultos, quienes pueden viajar ahí si el trayecto es corto.

Sin embargo, el manejo es magnífico. Acelera bien, es más estable de lo que su comodidad nos hace pensar y, como es híbrida, nos arrojó un consumo que llegó incluso a 9 kms por litro, lo que, para una camioneta de su tamaño y peso (1,650 kg), nos pareció más que adecuado. Un punto mejorable sería añadir una cámara frontal, lo que facilitaría mucho estacionarse.

El motor de gasolina es de 2.0 litros, cuatro cilindros, turbo, que, ayudado por la máquina eléctrica, le da 271 HP y 299 libras pie de torque; dejará atrás a muchas. La tracción en la versión Titanium es integral, lo que mejora el manejo en condiciones de baja adherencia, pero aumenta un poco el consumo. La caja e-CVT —que es planetaria, no una CVT como la conocemos normalmente— le saca buen jugo al motor y funciona con mucha suavidad.

Suavidad, de hecho, es la palabra que define a la nueva Edge. Es muy cómoda, sin dejar de ser estable. Buena respuesta, consumo, silencio, equipo. Resuelvan el tema de quitar —o al menos plegar— la segunda fila de asientos y será fuerte candidata a la mejor en su categoría.