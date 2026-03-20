Vitamina D: ¿Cuántos minutos bajo el sol necesitas tomar cada día?

La exposición al sol es una de las principales formas en que el cuerpo humano produce vitamina D, un nutriente esencial para la salud ósea, el sistema inmunológico y diversas funciones metabólicas. Este proceso ocurre cuando la piel entra en contacto con la radiación ultravioleta tipo B (UVB) , lo que activa la síntesis de esta vitamina.

De acuerdo con instituciones como la Organización Mundial de la Salud y los National Institutes of Health, la cantidad de tiempo necesaria bajo el sol puede variar dependiendo de factores como el tono de piel, la edad, la ubicación geográfica y la hora del día.

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¿Cuánto tiempo es suficiente?

En términos generales, se recomienda una exposición de entre 10 y 30 minutos al día, al menos tres veces por semana. Este tiempo suele ser suficiente para que el cuerpo produzca vitamina D sin poner en riesgo la piel.

Personas con piel clara pueden necesitar entre 10 y 15 minutos.

Quienes tienen piel más oscura podrían requerir entre 20 y 30 minutos.

Es importante señalar que estas cifras son aproximadas y pueden cambiar según la intensidad del sol.

¿Cuál es el mejor momento del día?

El horario influye directamente en la efectividad de la producción de vitamina D. La radiación UVB es más intensa entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., por lo que una breve exposición en ese periodo puede ser más eficiente.

Sin embargo, también es cuando existe mayor riesgo de daño en la piel, por lo que se recomienda evitar exposiciones prolongadas y tomar precauciones.

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¿Debo usar protector solar?

El uso de protector solar reduce la producción de vitamina D, pero no la elimina por completo. Los especialistas sugieren una breve exposición sin protección (de pocos minutos) y posteriormente aplicar protector para evitar quemaduras o daños a largo plazo.

Alternativas para obtener vitamina D

Cuando la exposición solar es limitada, también es posible obtener vitamina D a través de la alimentación y suplementos. Algunos alimentos ricos en esta vitamina son:

Pescados grasos (salmón, atún)

Yema de huevo

Productos fortificados como leche o cereales

En ciertos casos, un médico puede recomendar suplementos.

La exposición moderada al sol es suficiente para obtener vitamina D de forma segura. Con tan solo unos minutos al día, y tomando las precauciones adecuadas, es posible aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo la salud. Mantener un equilibrio entre sol, protección y alimentación es la clave para cuidar el organismo.

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