Viernes 13: ¿Por qué se le teme tanto a este día?

Para muchos el viernes 13 es un día de mala suerte y existe cierto miedo a ello; en la cultura anglosajona y en gran parte de Europa lo ven como el día de la desgracia, por el lado hispanohablante existen supersticiones similares del mal augurio. Incluso hay personas que le temen y tienen, fobia al número 13 conocida como triscaidecafobia, o también llamada como parascevedecatriafobia (la Parasceve es la preparación de la Pascua), collafobia o bien friggatriscaidecafobia.

Y es que la superstición que rodea a esta fecha no es un evento aislado, sino que se trata de una compleja mezcla de tradiciones milenarias . Este fenómeno, lejos de ser una simple coincidencia, encuentra su sustento en la intersección de la mitología antigua, la teología abrahámica y el comportamiento humano frente a lo incierto.

¿Por qué se le teme tanto a este día?

El peso de la fe y la perfección numérica

De acuerdo con las investigaciones documentadas por instituciones como el Smithsonian Magazine, el estigma del número 13 surge de su contraste con el 12, considerado históricamente como la cifra de la "perfección" o "completitud". Esta visión se apoya en que el año posee 12 meses, el zodiaco 12 signos y la tradición bíblica 12 apóstoles. El 13, al romper esta armonía, se percibe como inquietante y sinuoso.

Dentro del cristianismo, existen tres referencias críticas que alimentan el recelo. En primer lugar, se recuerda que trece fueron los invitados a la Última Cena (siendo Judas el decimotercero). En segundo lugar, la tradición señala que Jesús fue crucificado un viernes. Por último, en el Libro del Apocalipsis, el Anticristo aparece en el decimotercer capítulo.

Esta "doble carga" de negatividad (el número 13 junto al día de la ejecución de Cristo) crea, según expertos en antropología, un día de tensión culturalmente heredado.

A este trasfondo religioso se suman relatos nórdicos. En la mitología vikinga, la figura de Loki (el dios traicionero y caótico) se vincula con el número 13, lo que refuerza la idea de que esta cifra representa la inestabilidad.

Incluso eventos históricos concretos han reforzado el mito, como el inicio de la persecución contra los Caballeros Templarios el viernes 13 de octubre de 1307, una acción que terminó por disolver la orden.

La psicología detrás de la triscaidecafobia

A pesar del temor generalizado, la ciencia ofrece una perspectiva distinta. De acuerdo con estudios realizados por el Centro Holandés de Estadísticas sobre Seguros, los viernes 13 suelen registrar menos accidentes de tráfico, incendios y robos en comparación con otros viernes. La razón es puramente psicológica: debido a la superstición, las personas tienden a ser mucho más precavidas, evitan actividades de riesgo o, en casos extremos, se quedan en casa.

Rebecca Borah (profesora de la Universidad de Cincinnati) sugiere que estas creencias pueden otorgar un "sentido de orden" en un mundo caótico. Según Borah, "siempre es más fácil cuando existen normas y sabes cómo reaccionar ante ellas".

Sin embargo, Stuart Vyse (autor especializado en psicología de la superstición) advierte que estos miedos irracionales pueden ser improductivos y afectar la economía global. De hecho, se estima que se pierden cientos de millones de dólares en transacciones y viajes que no se realizan por temor a la fecha.

Para mitigar este impacto, los especialistas recomiendan realizar pequeñas acciones cotidianas para demostrarse a uno mismo que la fecha no altera la realidad. En última instancia, la persistencia del viernes 13 depende del "pensamiento mágico": la tendencia humana a relacionar eventos por su apariencia o sonido, manteniendo vivos los tabús a través de las generaciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR