Estos son los beneficios de comer carne de res

La carne de res suele ocupar un lugar importante en la dieta de muchas personas, pero más allá de su sabor y versatilidad en la cocina, también destaca por su aporte nutricional, por ello especialistas señalan que, consumida con moderación y dentro de una alimentación equilibrada, puede ofrecer varios beneficios para la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las carnes rojas contienen nutrientes esenciales que contribuyen al buen funcionamiento del organismo; entre ellos destaca la vitamina B12, un componente clave para el metabolismo de las proteínas, la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento adecuado del sistema nervioso central.

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Otro de los elementos presentes en este alimento es el zinc, mineral que ayuda a proteger al cuerpo frente al daño oxidativo, favorece la cicatrización de la piel y participa en la producción de hemoglobina, indispensable para transportar oxígeno en la sangre.

Asimismo, la carne de res aporta hierro, nutriente fundamental para mantener un adecuado transporte de oxígeno a través del sistema circulatorio, lo que contribuye al correcto funcionamiento de diferentes órganos y tejidos.

Las autoridades recuerdan que, aunque estos alimentos aportan nutrientes importantes, lo más recomendable es mantener una dieta equilibrada, ya que el consumo excesivo de cualquier producto puede afectar la salud. Integrar distintos grupos alimenticios es clave para mantener un estilo de vida saludable.

¿Cuánta carne se debe comer a la semana?

Especialistas señalan que el consumo de carne debe mantenerse dentro de límites moderados, de acuerdo con expertos citados en The Conversation, lo recomendable es ingerir con mayor frecuencia carnes blancas, como el pollo, mientras que las carnes rojas — como la de res, animales de caza o vísceras— deberían consumirse sólo de forma ocasional.

Aunque las necesidades alimenticias pueden variar según cada persona y lo ideal es consultar a un especialista en nutrición, distintas instituciones de salud han establecido orientaciones generales sobre la cantidad adecuada de carne en la dieta semanal.

Organismos como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria recomiendan consumir entre 200 y 500 gramos de carne a la semana, dando prioridad a las carnes blancas, como pollo o conejo. En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud sugiere no superar los 500 gramos semanales de carne.

En términos prácticos, esta cantidad equivale aproximadamente a tres o cuatro porciones semanales, considerando raciones de entre 100 y 125 gramos, tanto para niños como para adultos, preferentemente de cortes magros.

Respecto a la carne roja, las recomendaciones son más estrictas, se aconseja no exceder dos porciones por semana , lo que representa alrededor de 200 a 250 gramos. Además, para un adulto sano, el consumo diario no debería superar 70 gramos de carne roja ni 25 gramos de carnes procesadas o embutidos.

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