Vaso navideño de Starbucks; cómo adquirirlo

Starbucks ha arrancado la temporada navideña con las típicas sorpresas de la marca para hacer estas fechas más memorables.

Tras el lanzamiento de su menú completo para estas fiestas, una de las marcas más reconocidas de café en el mundo ha preparado la primera de varias sorpresas de Navidad que tiene previstas para este año. Este viernes 7 de noviembre, Starbucks estará regalando un vaso rojo coleccionable y reusable con temática navideña a cada cliente. No esperes y adquiérelo; en esta nota te decimos los sencillos pasos para conseguirlo.

¿A qué hora ir por tu vaso navideño hoy?

La promoción aplica desde la hora de apertura de cada tienda Starbucks, la cual suele ser desde las 07:00 hasta las 21:55 horas a nivel nacional. Cabe resaltar que está sujeta a disponibilidad en la sucursal, así que antes de asistir a tu Starbucks más cercano, te recomendamos revisar los términos y condiciones.

¿En qué bebidas de Starbucks aplica esta promoción?

En la compra de cualquier bebida caliente o fría tamaño “grande” o “venti” preparada en barra, Starbucks te regalará un vaso coleccionable navideño. De acuerdo con los términos y condiciones de la empresa, podrás obtener un vaso adicional por cada bebida participante que compres en la tienda; es decir, esta promoción no está sujeta a una pieza por cliente ni por orden.

Toma en cuenta que la promoción es exclusiva para compras hechas en tienda; no aplica en órdenes Pick Up (para llevar) ni servicio Delivery Starbucks (servicio a domicilio). Los vasos rojos están hechos de plástico resistente, son reusables y tienen un diseño navideño perfecto para lucir durante toda la temporada.

La promoción será válida únicamente este viernes 7 de noviembre en todas las sucursales Starbucks del país.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS