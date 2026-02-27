Todos sabemos que en Mazatlán, Sinaloa, se encuentran unas de las playas más hermosas de nuestro país. Asimismo, no podemos negar que Culiacán, la capital del estado, también es un destino bastante atractivo para visitar en unas vacaciones.

Lo que muchas personas desconocen es que, entre ambos municipios se encuentra una perla sinaloense, caracterizada por su belleza e historia. Aquí se hallan grandes atractivos prehispánicos, así como coloniales y naturales, lo que brinda una experiencia completa para los turistas: historia y ecosistemas naturales.

Estamos hablando de Cosalá, Sinaloa, un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Madre Occidental, a solo 160 kilómetros de Culiacán. A continuación te contamos las maravillas que puedes encontrar en Cosalá.

Historia y arquitectura

El Centro Histórico de Cosalá es una huella imborrable de la época colonial en nuestro país. Su arquitectura se basa en construcciones pintorescas llenas de colores, que van a juego con el ambiente turístico del pueblo. En la localidad hay 250 edificios históricos, aproximadamente, en los que destacan la Plaza de Armas, templos, conventos y capillas, callejones, hoteles y el Palacio Federal y Municipal.

Además de la huella colonial, Cosalá es también una representación de la época prehispánica, cuando la localidad era habitada por pueblos indígenas como los Tepehuanes, Acaxees y Xiximies. Se pueden encontrar pinturas rupestres que se aprecian alrededor del municipio, y petroglifos también.

Aunado a ello, sus recursos naturales conformados por reservas ecológicas, son tal vez lo más atractivo del municipio, pues es hogar de muchas especies tanto de flora como de fauna.

Atractivos

Sus principales atractivos turísticos son:

Vado Hondo: Es un balneario con cascadas, pozas naturales perfectas para nadar, senderismo, entre otras actividades.

Es un balneario con cascadas, pozas naturales perfectas para nadar, senderismo, entre otras actividades. Presa José López Portillo: Aquí puedes encontrar un poco de la gastronomía del pueblo, además de practicar la pesca deportiva.

Aquí puedes encontrar un poco de la gastronomía del pueblo, además de practicar la pesca deportiva. Guadalupe de los Reyes: Una locación que recuerda al esplendor minero de la región. También, conserva gran parte de la arquitectura de los siglos XVIII y XIX, que, a pesar de sufrir modificaciones, aún mantiene ese ambiente de época.

Una locación que recuerda al esplendor minero de la región. También, conserva gran parte de la arquitectura de los siglos XVIII y XIX, que, a pesar de sufrir modificaciones, aún mantiene ese ambiente de época. Aguas termales: Uno de los atractivos más destacados ya que son consideradas sagradas, debido a sus efectos místicos y curativos. Aquí, además de disfrutar del agua, puedes admirar la flora y fauna y practicar actividades como senderismo y cabalgata.

Uno de los atractivos más destacados ya que son consideradas sagradas, debido a sus efectos místicos y curativos. Aquí, además de disfrutar del agua, puedes admirar la flora y fauna y practicar actividades como senderismo y cabalgata. Grutas de México: Aquí puedes encontrar unas cavernas de más de 250 metros de profundidad, rodeada de estalactitas, estalagmitas y otras formaciones.

Aquí puedes encontrar unas cavernas de más de 250 metros de profundidad, rodeada de estalactitas, estalagmitas y otras formaciones. Reserva Ecológica del Mineral de Nuestra Señora: Un espacio de 5 mil hectáreas de bosques tropicales ideales para acampar, hacer senderismo, bañarse en el río, entre otras cosas. Aquí también está instalada la tirolesa de mayor longitud de todo México, para los amantes de la adrenalina y lo extremo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

