Todos sabemos que en Mazatlán, Sinaloa, se encuentran unas de las playas más hermosas de nuestro país. Asimismo, no podemos negar que Culiacán, la capital del estado, también es un destino bastante atractivo para visitar en unas vacaciones.Lo que muchas personas desconocen es que, entre ambos municipios se encuentra una perla sinaloense, caracterizada por su belleza e historia. Aquí se hallan grandes atractivos prehispánicos, así como coloniales y naturales, lo que brinda una experiencia completa para los turistas: historia y ecosistemas naturales.Estamos hablando de Cosalá, Sinaloa, un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Madre Occidental, a solo 160 kilómetros de Culiacán. A continuación te contamos las maravillas que puedes encontrar en Cosalá.El Centro Histórico de Cosalá es una huella imborrable de la época colonial en nuestro país. Su arquitectura se basa en construcciones pintorescas llenas de colores, que van a juego con el ambiente turístico del pueblo. En la localidad hay 250 edificios históricos, aproximadamente, en los que destacan la Plaza de Armas, templos, conventos y capillas, callejones, hoteles y el Palacio Federal y Municipal.Además de la huella colonial, Cosalá es también una representación de la época prehispánica, cuando la localidad era habitada por pueblos indígenas como los Tepehuanes, Acaxees y Xiximies. Se pueden encontrar pinturas rupestres que se aprecian alrededor del municipio, y petroglifos también.Aunado a ello, sus recursos naturales conformados por reservas ecológicas, son tal vez lo más atractivo del municipio, pues es hogar de muchas especies tanto de flora como de fauna.Sus principales atractivos turísticos son:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL