Seguramente has experimentado la molesta sensación de recibir un "toque" eléctrico al saludar a alguien o al tocar un objeto metálico. Esta descarga es el resultado de la electricidad estática acumulada en el cuerpo y puede deberse a varios factores. A continuación, explicamos por qué ocurre y cómo evitarlo.La electricidad estática es una acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un objeto o en el cuerpo humano. Esta carga se genera cuando dos materiales entran en contacto y luego se separan, transfiriendo electrones de un material a otro. Algunas actividades cotidianas pueden hacer que acumulemos electricidad estática, como:Cuando una persona cargada de electricidad estática toca un objeto conductor (como un metal o la piel de otra persona), la carga acumulada se descarga de forma instantánea, generando la sensación de un pequeño "toque" o descarga eléctrica. Si constantemente experimentas descargas eléctricas al tocar objetos o personas, prueba estos consejos: Las descargas eléctricas al tocar a otras personas o metales son un fenómeno común causado por la electricidad estática acumulada en el cuerpo. Factores como la ropa, el calzado, la humedad del ambiente y el tipo de superficies que tocamos influyen en su aparición. Siguiendo algunas recomendaciones, es posible reducir estas descargas y evitar los molestos "toques" en la vida cotidiana.De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos más del 99 por ciento de la resistencia corporal a la corriente eléctrica se encuentra en la piel. “La resistencia se mide en ohmios. Una mano callosa y seca puede tener más de 100 000 Ω debido a una gruesa capa externa de células muertas en el estrato córneo. La resistencia corporal interna es de aproximadamente 300 Ω, relacionada con los tejidos húmedos y relativamente salados debajo de la piel”. Según el estudio, la piel actúa como un condensador eléctrico que permite un mayor flujo de corriente si el voltaje cambia. “Un voltaje que cambia rápidamente se aplicará a la palma y los dedos de la mano si se sostiene una herramienta metálica que toca repentinamente una fuente de voltaje. Este tipo de contacto generará una amplitud de corriente mucho mayor en el cuerpo que la que se produciría de otro modo”, señala el artículo de la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos. BB