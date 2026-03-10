Triglicéridos: ¿Cuál es el nivel normal en el cuerpo y cuándo es peligroso?

Es seguro que has escuchado hablar de los triglicéridos, una forma común de grasa en el cuerpo humano, que deriva tanto de la ingesta alimentaria, especialmente de productos como la mantequilla, los aceites y otras fuentes grasas, como de un exceso de calorías no utilizadas de inmediato por el organismo.

Justo este exceso de calorías consumidas se convierte en triglicéridos y se almacenan en las células adiposas, según explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos en el portal MedlinePlus. Cuando se requiere energía, el cuerpo libera estos triglicéridos, transportándolos a través de partículas de lipoproteína de muy baja densidad hacia los tejidos necesitados.

¿Qué pasa si se tienen niveles altos de triglicéridos en el cuerpo?

El aumento de los niveles de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas.

Entre los factores que contribuyen a los altos niveles de triglicéridos se encuentran:

Consumo regular de más calorías de las que se queman, especialmente con un consumo elevado de azúcares

Sobrepeso u obesidad

Tabaquismo

Consumo excesivo de alcohol

Uso de ciertos medicamentos

Trastornos genéticos

Enfermedades de la tiroides

Diabetes tipo 2 mal controlada

Enfermedades hepáticas o renales

El diagnóstico de los niveles altos de triglicéridos se realiza a través de una prueba de sangre que también evalúa los niveles de colesterol. Estos niveles se miden en miligramos por decilitro (mg/dL). Los niveles superiores a 150 mg/dL pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y también son un factor de riesgo para el síndrome metabólico.

Cantidad - Nivel de triglicéridos

Normal Menos de 150mg/dL

Límite 150 a 199 mg/dL

Alto 200 a 499 mg/dL

Muy alto 500 mg/dL y más

De acuerdo con la información del portal MedlinePlus, el tratamiento para reducir los niveles de triglicéridos tiene que ver con la aplicación de cambios en el estilo de vida, tales como:

Controlar el peso corporal

Mantener una actividad física regular

Abstenerse de fumar

Limitar el consumo de azúcar y alimentos refinados

Reducir la ingesta de alcohol

Optar por grasas más saludables en lugar de grasas saturadas

En algunos casos, puede ser necesario recurrir a medicamentos para reducir los niveles de colesterol y, puesto que ayudan a disminuir también los triglicéridos

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF