Día Mundial del Riñón 10 de marzo: por qué se conmemora y cómo cuidar tu salud

Cada año, el 10 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, una jornada dedicada a crear conciencia sobre la importancia de cuidar estos órganos y prevenir las enfermedades que pueden afectarlos. La iniciativa es impulsada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón, con el objetivo de informar a la población sobre la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de las enfermedades renales.

Los riñones cumplen funciones vitales para el organismo. Son responsables de filtrar la sangre, eliminar toxinas y exceso de líquidos a través de la orina, además de ayudar a regular la presión arterial, producir hormonas y mantener el equilibrio de minerales en el cuerpo. Cuando estos órganos dejan de funcionar correctamente, pueden desarrollarse problemas graves de salud, como la Enfermedad renal crónica, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Un problema de salud global

De acuerdo con especialistas en Nefrología, muchas enfermedades renales avanzan de forma silenciosa durante años sin presentar síntomas evidentes. Por ello, el Día Mundial del Riñón busca promover la detección temprana mediante estudios médicos simples, como análisis de sangre y orina.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran padecimientos como la Diabetes y la Hipertensión arterial, que con el tiempo pueden dañar los riñones si no se controlan adecuadamente. También influyen otros factores como la obesidad, el consumo excesivo de sal, el sedentarismo y los antecedentes familiares.

La importancia de la prevención

Especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables para proteger la salud renal. Algunas de las principales recomendaciones incluyen mantener una alimentación equilibrada, beber suficiente agua, realizar actividad física de forma regular y evitar el consumo excesivo de medicamentos sin supervisión médica.

Asimismo, es fundamental realizar chequeos médicos periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo. Detectar un problema renal a tiempo puede marcar una gran diferencia en el tratamiento y en la calidad de vida del paciente.

Conciencia para cuidar los riñones

El Día Mundial del Riñón recuerda la importancia de prestar atención a la salud de estos órganos, que muchas veces pasan desapercibidos hasta que surge una complicación. Informarse, adoptar hábitos saludables y acudir al médico de manera preventiva son acciones clave para evitar enfermedades renales y mantener una buena calidad de vida.

Cada año, esta fecha invita a reflexionar sobre la necesidad de cuidar el cuerpo y reconocer el papel fundamental que desempeñan los riñones en el funcionamiento del organismo.

