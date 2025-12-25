Tres carreras que van a ser fundamentales en el futuro, pese a la Inteligencia Artificial

El crecimiento de la inteligencia artificial ya está cambiando la manera en la que trabajamos y aprendemos. Muchas actividades repetitivas o técnicas empiezan a quedar en manos de la tecnología, pero no todo puede ser reemplazado por máquinas, ya que existen profesiones donde el criterio humano, la empatía y el trato directo siguen siendo clave y, por ahora, irremplazables.

Para saber qué trabajos tienen más futuro en medio de este avance tecnológico, el medio MDZ consultó a dos modelos de inteligencia artificial: ChatGPT y Gemini. Al comparar sus respuestas, coincidieron en varias profesiones que no solo resisten la automatización, sino que incluso pueden beneficiarse del uso de nuevas herramientas digitales.

¿Qué profesiones no podrán ser reemplazadas por la IA?

Salud: médicos y enfermeros

El área de la salud sigue siendo una de las más sólidas. Tanto ChatGPT como Gemini coinciden en que la medicina y la enfermería no desaparecerán, aunque sí se adaptarán al uso de la IA. La tecnología puede ayudar a analizar estudios o agilizar diagnósticos, pero no puede reemplazar la experiencia, el criterio ni la relación de confianza entre el personal médico y los pacientes.

Psicología y apoyo emocional

El acompañamiento emocional es otro terreno donde la inteligencia artificial tiene límites claros. Entender lo que siente una persona, escucharla y brindarle contención va mucho más allá de procesar datos. Por eso, carreras como psicología, counseling o terapia ocupacional seguirán siendo fundamentales en un mundo cada vez más digital, pero también más necesitado de conexión humana.

Oficios y trabajos manuales

Aunque la tecnología avanza, el mundo sigue necesitando personas que construyan, reparen y produzcan. Oficios ligados a la construcción, la logística, el reparto o la industria alimentaria continúan teniendo alta demanda. Son trabajos físicos, poco rutinarios y difíciles de automatizar por completo, lo que asegura su vigencia en los próximos años.

El avance de la inteligencia artificial no implica que todos los empleos vayan a desaparecer. Más bien, plantea un nuevo escenario donde las habilidades humanas siguen siendo indispensables y la tecnología funciona como una aliada, no como un reemplazo.

