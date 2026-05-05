Top 15 de perros que sueltan más pelo y que necesitan más cuidados

Para muchos dueños de perros, lidiar con el pelo de mascota es un desafío diario. Sin embargo, la pérdida de pelaje es un proceso biológico completamente normal y necesario.

Según los especialistas de Purina, la muda permite a los perros renovar su manto para adaptarse a los cambios de clima. Este fenómeno se intensifica de forma natural durante la primavera y el otoño.

El factor principal que desencadena esta caída masiva es el fotoperiodo, es decir, la cantidad de luz solar que recibe el animal durante el día y que dicta sus ritmos biológicos.

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Sin embargo, los perros que viven en interiores con luz artificial y calefacción pueden experimentar una muda constante durante todo el año, perdiendo la estacionalidad natural de su pelaje.

Top 15 de razas con muda abundante

Existen ciertas razas que, por su genética y tipo de manto, requieren un compromiso mayor por parte de sus cuidadores. Conocerlas es vital antes de decidir adoptar a un nuevo integrante.

El Husky Siberiano y el Alaskan Malamute encabezan la lista. Estos perros nórdicos poseen una doble capa de pelo diseñada para soportar temperaturas bajo cero, lo que resulta en mudas masivas.

El Pastor Alemán es otro gigante en la pérdida de pelo. Su constante renovación capilar exige rutinas de aseo rigurosas para evitar la acumulación de pelusas en todos los rincones del hogar.

Razas muy populares y familiares como el Golden Retriever y el Labrador Retriever también destacan en este ranking oficial, requiriendo atención constante para mantener su pelaje sano, brillante y libre de nudos.

Otras razas que completan este top incluyen al Chow Chow y el San Bernardo, todos conocidos por dejar un rastro peludo por donde caminan.

Otras razas para completar este Top 15 y que son razas muy populares entre personas que adoptan perros están el Akita, Basset Hound, Beagle, Dálmata, Mastín Napolitano, Salchicha, Pomerania y Pug.

Tips para controlar la caída de pelo de perro en casa

Controlar la muda no significa detenerla, sino gestionarla adecuadamente. Los expertos recomiendan integrar hábitos sencillos pero altamente efectivos en la rutina diaria de tu mascota. Aquí tienes una lista de cuidados esenciales para razas de muda abundante:

Cepillado diario: Usa cepillos deslanadores específicos para razas de doble capa.

Usa cepillos deslanadores específicos para razas de doble capa. Baños regulares: Un baño mensual con champú especial ayuda a aflojar el pelo muerto.

Un baño mensual con champú especial ayuda a aflojar el pelo muerto. Alimentación premium: Una dieta rica en Omega 3 y 6 fortalece el folículo piloso desde adentro.

Una dieta rica en Omega 3 y 6 fortalece el folículo piloso desde adentro. Visitas al veterinario: Si notas calvas o irritación, descarta problemas dermatológicos a tiempo.

Si notas calvas o irritación, descarta problemas dermatológicos a tiempo. Hidratación constante: El agua fresca es clave para mantener una piel elástica y un pelaje fuerte.

El compromiso de tener una mascota peluda

Adoptar una de estas razas de perros implica aceptar la responsabilidad de su cuidado estético y de salud. La dedicación diaria no solo mejora su apariencia, sino que fortalece el vínculo entre el dueño y el animal.

Estar bien documentado sobre las necesidades específicas de cada raza garantiza una convivencia armónica y hogares mucho más limpios. Recuerda que la paciencia y la constancia son tus mejores aliados. Con las herramientas adecuadas y la información correcta, la muda abundante dejará de ser un dolor de cabeza para tu familia.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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