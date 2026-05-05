¡Hola, amantes de los perros en Guadalajara! Si notas que tu fiel compañero regresa a casa igual de ansioso, hiperactivo o estresado tras su paseo diario por las ruidosas calles de la ciudad, es momento de aceptar que algo en su rutina está fallando y necesita un cambio urgente.

La clásica vuelta a la manzana a paso veloz y con la correa tensa ya no es suficiente para garantizar el verdadero bienestar animal de tu mascota . Hoy en día, la ciencia y los expertos nos exigen ir un paso más allá para cuidar su salud emocional y física.

¿Qué es exactamente el “decompression walk” y quién inventó este concepto?

El “decompression walk” (o paseo de descompresión) es un innovador método creado por la reconocida experta en comportamiento canino Sarah Stremming. Su objetivo principal es devolverle al perro su autonomía, permitiéndole ser simplemente un perro sin las presiones del entorno humano.

Esta técnica consiste en permitir que el animal tenga total libertad de movimiento en la naturaleza . A diferencia de las caminatas urbanas donde le exigimos caminar a nuestro lado, aquí el perro marca el ritmo, explora a sus anchas y se aleja del agobiante bullicio de la ciudad.

¿Por qué tu perro necesita olfatear mucho más y caminar menos?

De acuerdo con los principios de la etología canina, el acto de olfatear libremente reduce de forma drástica los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en el cerebro de tu mascota . Es una actividad innata que los relaja profundamente y los ayuda a procesar su entorno de manera segura.

Sorprendentemente, veinte minutos de rastreo libre y exploración olfativa cansan mucho más la mente de tu perro que una hora entera de caminata a paso veloz por el asfalto. El esfuerzo mental que realizan al procesar olores es el secreto para tener un animal tranquilo y equilibrado en casa.

¿Cómo y dónde puedes practicar este paseo si vives en Guadalajara?

Para los tapatíos, lo ideal es visitar espacios amplios, seguros y rodeados de naturaleza como el Parque Metropolitano, el Bosque Los Colomos o cualquier área verde extensa y poco concurrida . Busca horarios donde haya menos tráfico de personas y otros perros para evitar cualquier tipo de sobreestimulación o reactividad.

Para ejecutarlo correctamente, debes guardar el collar tradicional y la correa corta. Necesitas invertir en un arnés ergonómico en forma de "Y" y una correa larga (de cinco a diez metros) que le brinde un rango de acción amplio, garantizando su seguridad sin limitar sus movimientos naturales.

Aquí tienes una lista de tips rápidos para tu primer paseo:

1. Déjalo liderar el camino. Permite que tu perro elija la dirección, el ritmo y el tiempo que pasa olfateando cada árbol o arbusto. Tu único trabajo es seguirlo tranquilamente y asegurarte de que el entorno sea seguro.

2. Cero comandos de obediencia. Olvídate de pedirle que camine "junto" a ti o que se siente. 3. Desconéctate del celular. Observa su lenguaje corporal, disfruta del paisaje y aprovecha este momento para fortalecer el vínculo con tu mejor amigo; verás cómo ambos regresan a casa mucho más relajados.

Implementar el “decompression walk” un par de veces por semana transformará por completo la dinámica con tu mascota. Verás cómo ambos regresan a casa mucho más felices, relajados y listos para disfrutar de una convivencia verdaderamente armónica, dejando atrás los problemas de comportamiento y el estrés acumulado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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