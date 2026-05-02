El calor que actualmente azota a Guadalajara y a gran parte del territorio de México ha encendido las alarmas médicas sobre la vital importancia de mantener una correcta hidratación todos los días.

Ante este clima extremo que no da tregua, la Secretaría de Salud Jalisco advierte constantemente que no cualquier bebida sirve para reponer los líquidos y minerales perdidos por la sudoración excesiva durante las horas de mayor radiación solar.

Aunque muchas personas recurren instintivamente a refrescos helados o jugos procesados, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sido muy clara en sus estudios: el exceso de azúcar en estas bebidas comerciales en realidad empeora el riesgo de sufrir un peligroso golpe de calor.

El poder de lo natural frente a los sueros comerciales

Diversos especialistas en nutrición señalan que la mejor agua fresca para tomar en esta sofocante temporada es, sin lugar a dudas, el agua de limón con chía, pepino y una pizca de sal mineral .

¿Por qué esta combinación es tan efectiva? El limón aporta antioxidantes y vitamina C, el pepino está compuesto por un 95% de agua, la chía ayuda a retener líquidos prolongadamente y la sal repone los electrolitos naturales que el cuerpo pierde al sudar.

Además, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y autoridades sanitarias recomiendan encarecidamente evitar el consumo diario e indiscriminado de sueros orales comerciales, ya que estos productos no deben tomarse como si se tratara de agua simple, pues pueden provocar problemas de salud.

Tips rápidos para lograr una hidratación perfecta en casa

Para preparar tu bebida rehidratante ideal y mantenerte verdaderamente fresco durante todo el día, te recomendamos seguir estos sencillos pero efectivos consejos prácticos en tu propia cocina:

- Usa agua purificada y exprime los limones al momento para no perder propiedades.

- Agrega una cucharada de chía y deja reposar 10 minutos para liberar su mucílago.

- Endulza con un toque de miel natural en lugar de azúcar refinada.

- Añade una pizca de sal de mar para potenciar la absorción celular.

Otras alternativas saludables para variar el sabor diario

Si buscas otras opciones deliciosas para no aburrirte, el agua de flor de jamaica preparada sin azúcar o la clásica agua de pepino natural son excelentes alternativas diuréticas, económicas y sumamente refrescantes para toda la familia.

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Recuerda que mantener tu organismo bien hidratado es tu mejor escudo protector contra las implacables altas temperaturas; elige siempre opciones naturales, cuida tu alimentación y protege tu salud integral durante esta intensa y prolongada temporada de calor.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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