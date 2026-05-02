Para muchos habitantes de Guadalajara y de todo el territorio nacional, sentarse a la mesa a comer tortilla es simplemente impensable. Sin embargo, el temor constante a ganar peso ha provocado que muchas personas eliminen por completo este pilar nutricional de su dieta diaria, cayendo en desinformación.

¿Qué dicen los expertos sobre este alimento milenario?

La realidad es que la pieza elaborada con maíz nixtamalizado es una excelente fuente de energía, calcio y fibra que beneficia al organismo. La investigadora María del Carmen Valderrama Bravo, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirma que su ingesta moderada no causa sobrepeso y es nutricionalmente superior al pan blanco .

Entonces, ¿Cuántas podemos consumir exactamente? El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalla que un adulto sano, de entre 19 y 59 años, puede comer hasta siete piezas al día . Esta cantidad es suficiente para cubrir las raciones de cereales recomendadas sin exceder el límite calórico diario que el cuerpo requiere.

El balance perfecto según tu estilo de vida y actividad

Es fundamental entender que la cifra ideal varía dependiendo de la actividad física y el metabolismo de cada persona . Los nutriólogos sugieren que, si llevas una vida sedentaria o pasas muchas horas frente a la computadora, lo mejor es limitarse a un rango de dos a cuatro piezas distribuidas en las comidas principales.

Por el contrario, quienes realizan ejercicio intenso o trabajos de alto rendimiento físico pueden requerir hasta ocho piezas diarias para reponer energía. Cada unidad aporta entre 68 y 70 calorías, por lo que el secreto radica en no exceder el gasto energético que tu cuerpo necesita diariamente para funcionar de manera óptima .

Desde la redacción de El Informador, te compartimos que el problema real no es el alimento en sí, sino cómo lo preparamos y con qué lo acompañamos. Freírlas en aceite para hacer chilaquiles o combinarlas con otros carbohidratos pesados es lo que realmente detona el aumento de peso y los problemas de salud.

Tips rápidos para un consumo inteligente, delicioso y muy saludable

Para aprovechar al máximo sus beneficios nutricionales sin descuidar tu figura, te recomendamos seguir esta pequeña lista de puntos clave en tu rutina diaria de alimentación:

• Caliéntalas siempre en el comal, evitando freírlas.

• Acompáñalas con proteínas magras y vegetales.

• No las combines en la misma comida con porciones grandes de arroz, pasta o pan dulce para no duplicar la ingesta de carbohidratos.

Mantener una alimentación balanceada no significa castigarse ni abandonar nuestras raíces culinarias. Disfrutar de este alimento milenario es completamente seguro si lo hacemos con moderación, escuchando a nuestro cuerpo y siguiendo siempre las recomendaciones de las instituciones de salud oficiales.