La joya culinaria que es una maravilla para la salud

Seguro has consumido ajonjolí sobre algún pan, o has decorado un plato de mole con esta joya culinaria. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destaca que este ingrediente ocupa un lugar importante en la comida mexicana en nuestros días y lo ha hecho por varios siglos.

El ajonjolí, conocido también como "sésamo", es valorado, dice la Sader, por su versatilidad y sus propiedades nutritivas. La planta, originaria de Medio Oriente e India, puede medir entre 60 centímetros y metro y medio, y cada una puede tener de 8 a 35 semillas en sus diferentes tamaños.

Los beneficios del ajonjolí para la salud

La Sader resalta que es una maravilla para la salud, ya que entre sus beneficios se encuentran:

Que es una excelente fuente de calcio, hierro y magnesio

Contiene ácidos grasos omega-3 y omega-6, útiles para reducir el riesgo de enfermedades cardiacas

Aporta proteínas

Contienen antioxidantes que favorecen la prevención de enfermedades crónicas

También ayuda en el proceso de reducción del colesterol en la sangre, ya que entre sus componentes están grasas insaturadas y lecitina.

Recuerdan que México es uno de los principales productores de ajonjolí a nivel mundial, y que Sinaloa, Guerrero y Michoacán son conocidos por sus grandes cosechas, que además de generar empleo, también contribuyen en la demanda interna y las exportaciones.

El ajonjolí en la agricultura de Jalisco

Recientemente, la delegación de la Sader en Jalisco resaltó en un video que la Entidad mantiene viva la tradición del ajonjolí, "una semilla esencial en la alimentación, cultivada en microclimas de la región Costa Norte".

Señaló que con cultivos como el del ajonjolí, la Sader, a través de las y los agricultores, impulsa Al Estilo Jalisco, el desarrollo rural mediante prácticas sostenibles y el uso responsable del agua.

De este grano, dice, Jalisco produce en promedio 320 toneladas, y que destacan municipios como Tomatlán y Cabo Corrientes, además de Jilotlán de los Dolores en la Región Sur.

El video destaca que entre los beneficios nutricionales del ajonjolí están el fortalecimiento de los huesos y la mejora del sistema cardiovascular.

La semilla se emplea en la elaboración de bebidas, comida salada y dulces como panes y galletas.

