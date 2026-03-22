Domingo, 22 de Marzo 2026

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Tinaco: Cada cuánto se debe limpiar para evitar problemas de salud

La limpieza del tinaco es una tarea esencial para cuidar la salud de quienes habitan en casa

Por: Brenda Barragán

Mantener el tinaco en buenas condiciones no es complicado si sigues estas recomendaciones. CANVA

Mantener el tinaco en buenas condiciones no es complicado si sigues estas recomendaciones. CANVA

El tinaco es una pieza clave en muchos hogares, ya que almacena el agua que se utiliza a diario. Sin embargo, su limpieza suele pasarse por alto, lo que puede afectar la calidad del agua y representar un riesgo para la salud. Especialistas en Salud pública recomiendan darle mantenimiento periódico para evitar la acumulación de suciedad y microorganismos.

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¿Cada cuánto tiempo se debe limpiar el tinaco?

De acuerdo con recomendaciones generales de organismos como la Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias locales, el tinaco debe limpiarse al menos cada seis meses.

En algunos casos, la frecuencia puede variar:

  • Cada 3 o 4 meses: si el agua presenta sedimentos o mal olor
  • Cada 6 meses: en condiciones normales
  • Una vez al año: solo si se cuenta con sistemas de filtración adecuados (aunque no es lo ideal)

Mantener este hábito ayuda a garantizar que el agua sea apta para uso doméstico.

¿Por qué es importante limpiarlo?

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Con el paso del tiempo, en el interior del tinaco pueden acumularse:

  • Sedimentos
  • Lodo
  • Algas
  • Bacterias

Esto puede afectar la calidad del agua y, en algunos casos, provocar enfermedades gastrointestinales o infecciones. Además, un tinaco sucio puede generar malos olores y alterar el sabor del agua.

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Señales de que tu tinaco necesita limpieza urgente

Presta atención a estos indicios:

  • El agua sale turbia o con partículas
  • Hay mal olor
  • Cambia el sabor del agua
  • Se observan residuos en llaves o regaderas

Si notas alguno de estos signos, es recomendable realizar la limpieza lo antes posible.

Consejos fáciles para mantenerlo limpio

Mantener el tinaco en buenas condiciones no es complicado si sigues estas recomendaciones:

  1. Mantén la tapa bien cerrada: Evita que entren polvo, insectos o basura.
  2. Limpia el interior correctamente: Durante la limpieza, utiliza cepillos, agua y desinfectantes adecuados, evitando productos tóxicos.
  3. Desinfecta después de lavar: Puedes usar cloro en cantidades controladas para eliminar bacterias.
  4. Revisa tuberías y conexiones: Asegúrate de que no haya filtraciones o suciedad acumulada.
  5. Instala un filtro si es posible: Esto ayuda a reducir la entrada de sedimentos.
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¿Cómo limpiar el tinaco paso a paso?

  • Cierra la llave de paso y vacía el tinaco
  • Retira la suciedad acumulada en el fondo
  • Lava paredes y tapa con cepillo
  • Desinfecta con una solución de agua y cloro
  • Enjuaga y vuelve a llenar

La limpieza del tinaco es una tarea esencial para cuidar la salud de quienes habitan en casa. Realizarla cada seis meses y mantener hábitos de higiene adecuados puede prevenir problemas en la calidad del agua y garantizar un uso seguro en actividades cotidianas.

Con información de la Secretaría de Salud (México). Recuperado de https://www.gob.mx/salud

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