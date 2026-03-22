Tinaco: Cada cuánto se debe limpiar para evitar problemas de salud

El tinaco es una pieza clave en muchos hogares, ya que almacena el agua que se utiliza a diario. Sin embargo, su limpieza suele pasarse por alto, lo que puede afectar la calidad del agua y representar un riesgo para la salud. Especialistas en Salud pública recomiendan darle mantenimiento periódico para evitar la acumulación de suciedad y microorganismos.De acuerdo con recomendaciones generales de organismos como la Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias locales, el tinaco debe limpiarse al menos cada seis meses.En algunos casos, la frecuencia puede variar:Mantener este hábito ayuda a garantizar que el agua sea apta para uso doméstico.Con el paso del tiempo, en el interior del tinaco pueden acumularse:Esto puede afectar la calidad del agua y, en algunos casos, provocar enfermedades gastrointestinales o infecciones. Además, un tinaco sucio puede generar malos olores y alterar el sabor del agua.Presta atención a estos indicios:Si notas alguno de estos signos, es recomendable realizar la limpieza lo antes posible.Mantener el tinaco en buenas condiciones no es complicado si sigues estas recomendaciones:La limpieza del tinaco es una tarea esencial para cuidar la salud de quienes habitan en casa. Realizarla cada seis meses y mantener hábitos de higiene adecuados puede prevenir problemas en la calidad del agua y garantizar un uso seguro en actividades cotidianas.Con información de la Secretaría de Salud (México). Recuperado de https://www.gob.mx/salud* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB