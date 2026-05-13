Temporada de lluvias en México: ¿Cómo evitar el olor a humedad en tu ropa?

Durante la temporada de lluvias el lavado de ropa se vuelve un tanto problemático principalmente porque el alto nivel de humedad ambiental y la falta de sol impiden que la ropa se seque correctamente, provocando mal olor y, a menudo, obligando a volver a lavarla.

Otra dificultad además de provocar que se impregne de un fuerte olor a humedad, también origina la proliferación de hongos y bacterias en las telas, y no solo genera molestia, sino que da la sensación de que las prendas no están completamente limpias —aún cuando se acaben de lavar—.

Por ello, aquí te contamos algunos trucos efectivos para evitar el olor a humedad en la ropa durante esta temporada de lluvias en México.

¿Cómo evitar que la ropa limpia huela a humedad?

Cuando llueve es común tener que secar la ropa en interiores, lo que puede tardar más horas de lo normal —pues hay menos circulación de aire y luz de sol directa—. Por lo que es importante no guardar la ropa limpia a menos de que esté totalmente seca.

Una prenda húmeda puede provocar que las de alrededor se impregnen del olor. Asimismo, no se deben guardar chamarras u otras piezas que se mojaron con las precipitaciones.

Tips para que el olor a humedad no se impregne en la ropa

Puedes colocar pequeños recipientes o saquitos con absorbentes de humedad naturales dentro del closet, como arroz, bicarbonato de sodio, gis o carbón. Cámbialos con frecuencia para que continúen removiendo el olor a humedad.

En caso de que el olor persista en ropa recién lavada, se recomienda efectuar el lavado nuevamente, agregando bicarbonato de sodio, vinagre blanco y/o agua caliente.

El vinagre desodoriza y suaviza la ropa, eliminando también las bacterias que causan el mal olor, y su aroma desaparece al secarse. Por su parte, el bicarbonato de sodio combinado con el detergente para ropa normal, potencia la eliminación de olores.

Asimismo, si la tela de las prendas lo permiten, se pueden lavar a temperaturas altas, de 60 a 90 grados centígrados. El agua caliente ayuda a matar al moho u otros hongos microscópicos.

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KR