Este verano, los viajes de los mexicanos van más allá del descanso y se transforman en una forma de reconectar con sus orígenes. De acuerdo con el informe de tendencias de Hilton, existe un creciente interés por vivir experiencias que acerquen a las personas a sus tradiciones. El informe revela que cerca de 70 % de las familias busca experiencias que los conecten con las tradiciones locales y más de la mitad de los encuestados planifica viajes para conocer las raíces familiares.

En este contexto, los hoteles Hilton en el país invitan a los viajeros a recorrer México desde distintas perspectivas: Desde espacios culturales hasta entornos naturales que inspiran a la exploración. Además, los hoteles ofrecen experiencias auténticas, que van desde la participación en rituales de bienestar como el temazcal y catas de agave hasta actividades que permiten descubrir la riqueza natural del destino como cenotes y ruinas antiguas.

Por ello, Hilton comparte una selección de destinos que destacan por su capacidad de conectar con la esencia de México de forma significativa y profunda.

Un refugio de bienestar y rituales en la Riviera Maya

Conrad Tulum Riviera Maya. ESPECIAL/HILTON LAS AMÉRICAS.

Conrad Tulum Riviera Maya

Ubicado entre los manglares de la Riviera Maya, Conrad Tulum Riviera Maya sirve como la base perfecta para los viajeros que quieran descansar o a su vez adentrarse a explorar los cenotes y las antiguas ruinas de Tulum. El hotel ofrece cinco restaurantes de especialidad, que combinan sabores locales e internacionales, además del Conrad Spa, donde los tratamientos inician con un ritual tradicional de limpieza con copal e incorporan ceremonias de sanación y agua inspiradas en la antigua cultura maya.

Diversión para todas las edades

Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort. ESPECIAL/HILTON LAS AMÉRICAS.

Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort

Rodeado por la belleza natural de la costa maya y cerca de uno de los arrecifes de coral más grandes del mundo, Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort es una de las mejores opciones para familias con hijos de todas las edades y se extiende sobre más de 400 mil metros cuadrados frente al mar. Cuenta con tres piscinas, incluyendo una zona de toboganes acuáticos y un espacio más tranquilo rodeado de cabañas, además de 12 opciones gastronómicas, club infantil y zona para adolescentes, espectáculos nocturnos y actividades interactivas que van desde los bailes latinos hasta el arte huichol.

Escapada de verano en la Riviera Nayarit

Conrad Punta de Mita. ESPECIAL/HILTON LAS AMÉRICAS.

Conrad Punta de Mita

Entre paisajes naturales y aguas color turquesa, Conrad Punta de Mita ofrece unas vacaciones de playa para quienes buscan cultura, descanso y bienestar rodeados de una naturaleza imponente. El resort integra arte local con amenidades de alto nivel, creando una atmósfera sofisticada y auténtica. La propuesta gastronómica incluye cuatro restaurantes y tres bares inspirados en sabores y técnicas ancestrales de la región, destacándose espacios como Codex y Agave Studio. El Conrad Spa se extiende en más de 900 metros cuadrados como un refugio de bienestar. Los visitantes más aventureros pueden embarcarse en actividades fuera del complejo, como tirolina, vela y ver ballenas en temporada.

Experiencia de bienestar en el corazón de Los Cabos

Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort. ESPECIAL/HILTON LAS AMÉRICAS.

Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort

A orillas de una de las pocas playas protegidas por una cala en Los Cabos, Hilton Los Cabos ofrece un refugio ideal para quienes buscan combinar hospitalidad y descanso frente al mar. La experiencia se eleva con espacios exclusivos como el Enclave Beach Club, con cabañas sobre acantilados, bungalows y fogatas privadas, además de una piscina infinita para adultos. Su oferta gastronómica incluye seis conceptos culinarios de autor, destacando las propuestas de cocina regional en el restaurante Talavera y sabores mediterráneos en Vela. A esto se suman actividades de ocio y bienestar de última generación, incluyendo canchas de tenis y pickleball, así como un acceso cercano a las 46 hectáreas de The Wild Canyon Adventure Park.

El refugio familiar perfecto para el verano en el Pacífico mexicano

Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort. ESPECIAL/HILTON LAS AMÉRICAS.

Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort

Frente a una exclusiva franja costera de Puerto Vallarta, Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort es el referente para los viajeros que buscan una escapada que combina la belleza del Pacífico con una conexión auténtica con el destino. Enclavado en una cala privada al pie de la Sierra Madre, el complejo posee vistas panorámicas ininterrumpidas en un entorno donde el mar, la cultura local y la calidez del servicio se integran de forma natural. La oferta gastronómica contempla siete restaurantes de especialidades, cocina asiática, italiana y mexicana, además de mariscos y cortes a la parrilla, y cinco bares de cócteles artesanales. El spa eforea complementa la estadía con servicios integrales como hidroterapia, masajes rejuvenecedores, tratamientos faciales, jacuzzis, baño de vapor y sauna.

Inmersión frente al Pacífico

Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal. ESPECIAL/HILTON LAS AMÉRICAS.

Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal

Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal da la bienvenida a un entorno donde la autenticidad y la conexión con la naturaleza definen cada momento. Ubicado entre acantilados y el océano Pacífico, este complejo se encuentra a pocos minutos del centro de Cabo San Lucas, en el extremo sur de la península de Baja California y se extiende sobre más de nueve hectáreas. Más que un hotel, la propiedad ofrece una propuesta que celebra la cultura y la gastronomía mexicana en un entorno elevado.

Descanso urbano con diseño de autor

Umbral, Curio Collection by Hilton. ESPECIAL/HILTON LAS AMÉRICAS.

Umbral, Curio Collection by Hilton

Como parte de un programa de restauración de edificios históricos en México, Umbral, Curio Collection by Hilton da nueva vida a una propiedad patrimonial construida en 1924. Con un diseño contemporáneo del arquitecto mexicano Javier Sánchez, la propiedad presenta muebles minimalistas en tonos neutros y materiales naturales, creando una atmósfera sofisticada y acogedora. La experiencia se distingue por su enfoque cultural: es el único hotel de la ciudad con una galería propia, que alberga más de 100 obras de artistas locales como Jorge Montiel, Andrea Bores y Tomás Díaz. A esto se suman amenidades como piscina al aire libre, gimnasio, centro de negocios, cuatro restaurantes, una chocolatería, un minicine y 302 metros cuadrados de espacio para eventos, tanto interiores como al aire libre.

Para planear el próximo viaje, Hilton presenta ofertas especiales de la temporada. Po ello, es el momento ideal para reservar viajes de verano o planear una escapada para más adelante.

Por tiempo limitado, Hilton está ofreciendo su Hilton Sale, con descuentos de hasta el 20% en las propiedades participantes en América para miembros de Hilton Honors (y 15% para no miembros). Sin requerimiento de una estadía mínima, esta oferta facilita aprovechar al máximo los viajes de verano. Se puede reservar hasta el 1 de junio de 2026, para viajar desde mayo de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, o desde mayo de 2026 al 4 de abril de 2027 para resorts todo incluido en CALA. Busca los detalles de la oferta en www.hilton.com/en/offers/the-hilton-sale-2000001498/.

Con información de Hilton Las Américas.

XM