El aumento de las temperaturas en México durante este 2026 ha detonado una presencia masiva de mosquitos, convirtiéndose en un desafío de salud ambiental en zonas urbanas y rurales.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el control de estos insectos es fundamental no solo por la molestia sensorial, sino para prevenir la transmisión de enfermedades vectoriales. La respuesta ciudadana se ha volcado hacia soluciones menos invasivas y de carácter orgánico.Según estudios de la American Mosquito Control Association (AMCA), el uso de barreras naturales y compuestos botánicos representa una alternativa viable cuando se aplican de manera sistemática para interrumpir el ciclo de acercamiento del insecto al ser humano.La mitigación de la presencia de mosquitos en interiores y exteriores depende, en gran medida, de la alteración de su entorno sensorial. La literatura técnica de la Environmental Protection Agency (EPA) destaca que ciertos aceites esenciales y plantas poseen propiedades que confunden los receptores químicos de los insectos. Los pasos para establecer un perímetro seguro son los siguientes:Cuando la prevención es superada, el manejo de la inflamación es prioritario para evitar infecciones secundarias por rascado. De acuerdo con la American Academy of Dermatology (AAD), la aplicación de frío es la primera línea de defensa para adormecer la zona y reducir la histamina local. Se recomienda el uso de una "compresa fría o hielo" envuelta en un paño por periodos de 10 minutos.Complementariamente, el uso de una "pasta de bicarbonato de sodio" (mezclada con agua) o el gel de "Aloe Vera (Sábila)" directamente sobre la picadura, ayuda a neutralizar la irritación gracias a sus propiedades antiinflamatorias.No obstante, la medida más eficaz para el hogar sigue siendo la instalación de mosquiteros. Según los manuales de prevención de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), es imperativo "eliminar cualquier recipiente con agua estancada" (cubetas o macetas) para erradicar los criaderos potenciales. En caso de presentar cuadros de fiebre o reacciones alérgicas agudas, la atribución de la gravedad requiere atención médica inmediata para descartar patologías mayores.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL