Las diferencias del Día de la Madre de EU y México | Fechas, orígenes y más

Seguramente te has preguntado: ¿Por qué el Día de las Madres no se celebra el mismo día en México y en Estados Unidos? La respuesta se esconde tras tradiciones y costumbres muy distintas. Aunque este año coincidirá la fecha —el 10 de mayo en ambos países—, en Estados Unidos la celebración del Día de las Madres se fija el segundo domingo de mayo.

Fecha exacta en México, variable en Estados Unidos

En México cada año se celebra el día de la madre el 10 de mayo, sin importar qué día de la semana marque en el calendario. Es una tradición que en nuestro país está profundamente arraigada desde el siglo XX y una de las celebraciones con más importancia en el país.

En Estados Unidos, el festejo no tiene una fecha fija, pues se celebra el segundo domingo de mayo. Por eso cambia cada año: en 2026 será el 10 de mayo y en 2027, el 9 de mayo.

Pero, ¿por qué México eligió el Día de la Madre en esta fecha?

Fue a partir de 1922 que la fecha comenzó a popularizarse, impulsada por campañas periodísticas y sociales que contribuyeron a promover un homenaje anual a la madre.

Con el paso de los años, el 10 de mayo quedó instalado en el calendario de las y los mexicanos como el Día de las Madres, un día que bien puede celebrarse con desayunos escolares, flores o viajando a visitar a mamá para hacerle compañía.

El Día de las Madres en México es una jornada clave para restaurantes, comercios, escuelas y hogares de todo el país.

¿Por qué Estados Unidos lo celebra cada segundo domingo de mayo?

En Estados Unidos fue hecho oficial en 1914 por el presidente Woodrow Wilson, luego de que Anna Jarvis liderara una campaña para establecer la fecha anualmente.

La idea fue sencilla: fijar la celebración en domingo para facilitar el encuentro familiar y evitar que la jornada laboral interfiriera. Desde entonces, el segundo domingo de mayo se mantiene como la fecha en Estados Unidos.

CA