¿Superficies impecables? Cómo hacer un limpiador multiusos ecológico, paso a paso

Mantener el hogar limpio es parte de la rutina diaria, pero también se ha convertido en un espacio de experimentación para quienes buscan opciones más eficientes y responsables. Frente al uso constante de productos industriales, cada vez más personas voltean a ver soluciones prácticas que no comprometan su salud ni el entorno.

En los últimos años, la preocupación por los residuos químicos dentro de casa ha impulsado el interés por alternativas más naturales. Ingredientes accesibles y de uso cotidiano han comenzado a sustituir fórmulas tradicionales, no solo por su menor impacto ambiental, sino también por los beneficios que aportan al bienestar doméstico.

Además de representar un ahorro significativo, estos limpiadores caseros contribuyen a mejorar la calidad del aire en interiores y disminuyen la exposición a sustancias que pueden provocar irritaciones o alergias.

Bajo esta lógica, preparar un limpiador multiusos en casa se presenta como una opción funcional, económica y sostenible. A continuación, te compartimos una forma sencilla de hacerlo con ingredientes básicos que probablemente ya tienes en tu cocina.

¿Cómo preparar tu limpiador multiusos ecológico?

De acuerdo con un compendio de "Recetas de Limpieza Ecológicas para un Hogar Saludable" de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, esta es la manera de preparar la mezcla casera:

Ingredientes:

3 cucharadas de vinagre blanco

1/2 cucharadita de sosa (carbonato de sodio)

1/2 cucharadita de jabón líquido a base de aceite vegetal

2 tazas de agua caliente

Preparación

Mezcla todos los ingredientes en un recipiente y asegúrate de que se incorporen bien. Luego vierte la mezcla en un atomizador o botella para rociar.

NOTA: Es muy importante que al conseguir los ingredientes no se confunda la sosa o carbonato de sodio con sosa caústica (hidróxido de sodio), pues son productos distintos:

Carbonato de sodio (o sosa), es un alcalinizante suave, seguro para la limpieza del hogar, para desengrasar o ajustar el pH.

(o sosa), es un alcalinizante suave, seguro para la limpieza del hogar, para desengrasar o ajustar el pH. La sosa cáustica (hidróxido de sodio), es un producto químico extremadamente fuerte y corrosivo, usado para destapar tuberías o hacer jabón artesanal. Puede causar quemaduras graves en la piel.

¿Cómo utilizar el limpiador multiusos ecológico y casero?

De acuerdo con el compendio de recetas, una vez preparada la mezcla solo se debe aplicar sobre la superficie deseada y limpiar con un trapo o paño suave. La sustancia desinfectará y dejará reluciente las superficies.

Se recomienda tener precaución en materiales delicados, como madera, mármol, entre otras, y no aplicar la mezcla en caso de tener dudas sobre sus efectos.

TG