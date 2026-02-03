Este domingo 8 de febrero se jugará el Super Bowl LX, un evento deportivo estadounidense que tiene una cercana relación con la cocina mexicana. Aquí te dejamos la receta para que la disfrutes y no te pierdas la final de la NFL Patriots vs Seahawks EN VIVO.

El aguacate es uno de los productos que más se exportan a Estados Unidos en esta temporada, precisamente porque los fanáticos del futbol americano aprovechan para preparar un delicioso guacamole que los acompañe mientras degustan la final de la NFL. Lee esta receta fácil para preparar este colorido complemento que gusta tanto a chicos como a grandes.

Los beneficios del aguacate mexicano

La materia prima del guacamole es el aguacate mexicano, un fruto delicioso que contiene vitaminas A, C, E, B1, calcio, hierro, magnesio, entre otros minerales, los cuales ayudan a eliminar la grasa que se acumula en las arterias, tiene efectos positivos en personas con asma o artritis reumatoide, y puede hasta eliminar microbios y parásitos.

Receta fácil de guacamole para ver el Super Bowl LX

Ingredientes:

1 aguacate en cubos

1 jitomate picado

1/4 cebolla picada

1 chile serrano picado sin semillas

Jugo de medio limón

Sal al gusto

Modo de preparación:

Lava y seca todos los ingredientes.

Pica en cuadros pequeños la cebolla, el jitomate y el chile serrano.

Lava y parte el aguacate en cubos.

En un tazón o refractario de tu preferencia mezcla el jitomate, la cebolla y el chile, agrega poca sal.

A esta mezcla agrega los cubos de aguacate e incorpora todo muy bien.

Sazona con sal al gusto hasta que quede en su punto.

Para evitar que el aguacate se oxide, exprime el jugo de medio limón en la mezcla y vuelve a integrar todo muy bien.

Sirve con tu platillo favorito.

El guacamole puede disfrutarse como dip con totopos o sobre cualquier tostada, en un taco sencillo o solo con cuchara.

