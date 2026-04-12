¿Sufres distrés? Qué es, síntomas más comunes y cómo reducirlo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la ciudadanía para no ignorar las señales de cansancio y agotamiento, con el objetivo de identificar de manera oportuna el distrés y atenderlo para evitar mayores afectaciones en el futuro.Aunque el cansancio en ocasiones puede parecer natural e inofensivo, la realidad es que no atenderlo puede generar que se acumule y provocar graves consecuencias, afectando la calidad de vida.De acuerdo con la institución de seguridad social, el distrés es un tipo de estrés negativo, crónico o agobiante, que supera la capacidad de adaptación de la persona y puede provocar malestar físico y psicológico, afectando el funcionamiento cotidiano.De acuerdo con Eunice Itzel Valle Arteaga, directora del Hospital de Psiquiatría "Morelos" del IMSS, las primeras señales tienen que ver con cambios en el ánimo, en la interacción cotidiana o en los hábitos que pasan desapercibidos por la persona.La especialista señala que el distrés se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas con alteraciones significativas en la percepción, regulación emocional o conducta, con una disfunción de procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo.El distrés puede provocar síntomas como alteraciones del sueño, irritabilidad, aislamiento y exacerbación de patologías previas. En el ámbito escolar y laboral se puede presentar una disminución del rendimiento y conflictos interpersonales.También pueden aparecer síntomas físicos como la gastritis, dolores de cabeza y molestias en la zona lumbar, además de pensamientos perseverantes sobre la situación causante de estrés, distorsión cognitiva y dificultad para mantenerse en el "aquí y ahora".Para evitar los efectos ocasionados por esta afección, la doctora aseguró que debe ponerse especial atención en los hábitos del día a día. Entre estas recomendaciones para mejorar la rutina diaria figuran:La doctora Valle Arteaga indicó que se debe buscar orientación o apoyo profesional cuando se presentan las siguientes señales:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB