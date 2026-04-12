Cómo quitar manchas amarillas de la ropa blanca

La aparición de tonos amarillentos en prendas blancas es un problema frecuente en el hogar, especialmente en zonas como las axilas. Este fenómeno suele estar relacionado con la acumulación de grasas corporales, restos de desodorante o largos periodos de almacenamiento.

Según especialistas del Good Housekeeping Institute, este cambio de color se origina por una reacción química entre las sales del sudor y los componentes de los productos de higiene personal, lo que complica su eliminación con métodos convencionales.

Afortunadamente, existen soluciones accesibles que no solo resultan efectivas, sino que también evitan el desgaste que provocan los blanqueadores industriales agresivos.

Trucos caseros para la restauración de blancos

Recuperar el color original de las prendas depende, en gran medida, de romper las partículas que generan la mancha. Expertos en limpieza textil del portal The Spruce destacan que una de las fórmulas más eficaces es la mezcla de vinagre blanco con bicarbonato de sodio.

Para aplicarla, se recomienda combinar media taza de vinagre con cuatro cucharadas de bicarbonato hasta formar una pasta. Esta mezcla genera una reacción efervescente capaz de penetrar en las fibras del tejido. Debe colocarse directamente sobre las áreas afectadas, frotar suavemente y dejar actuar entre una y dos horas antes de lavar la prenda de forma habitual.

Otra alternativa natural es el uso de limón con exposición solar. El jugo de limón, gracias a su contenido de ácido cítrico, actúa como un blanqueador orgánico. De acuerdo con Cleanipedia, al aplicarlo sobre la mancha y dejar la prenda bajo el sol durante una o dos horas, se potencia el efecto de los rayos ultravioleta, lo que ayuda a descomponer los pigmentos amarillentos de manera natural.

Protocolos adicionales y prevención del daño

Cuando las manchas son más persistentes, el percarbonato de sodio se presenta como una opción eficaz, especialmente en prendas de algodón. Al incorporarlo al detergente, libera oxígeno activo que contribuye a eliminar la suciedad incrustada.

También se puede recurrir al agua oxigenada (de uso común para heridas), mezclada en partes iguales con agua fría, para tratar zonas específicas mediante un remojo de aproximadamente 30 minutos. Incluso la pasta dental blanca —no en gel— puede utilizarse como un abrasivo suave para frotar áreas difíciles antes del enjuague.

Para evitar dañar las prendas, es importante tomar ciertas precauciones. El portal Real Simple advierte que el uso de cloro puede empeorar el problema, ya que reacciona con las proteínas presentes en el sudor, intensificando el amarillamiento. En casos de manchas antiguas, se recomienda un remojo prolongado en agua caliente con vinagre y bicarbonato durante un periodo de 30 a 60 minutos.

Especialistas en soluciones prácticas coinciden en que la aplicación directa de estos métodos caseros, combinada con la exposición al sol, no solo ayuda a eliminar las manchas, sino que también conserva el color original de la ropa, garantizando una limpieza profunda sin recurrir a productos costosos.

MF