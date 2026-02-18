Starbucks México regala vasos reutilizables: Descubre cómo obtenerlos

Para los amantes del café y los coleccionistas, este miércoles 18 de febrero llega a Starbucks México una promoción imperdible que permitirá llevarse a casa un vaso reutilizable de la marca completamente gratis.

Como parte de una nueva campaña para premiar a sus clientes más fieles, la compañía confirmó a través de sus redes sociales una dinámica especial que aplicará en todas las sucursales del país durante esta tercera semana de febrero.

En su sitio web, la empresa detalló los requisitos para acceder a este beneficio. Así que si quieres saber qué necesitas para obtener uno de estos vasos, a continuación te lo explicamos.

¿Cómo conseguir un vaso reutilizable gratis de Starbucks?

De acuerdo con una de sus más recientes historias en Instagram, las personas interesadas deberán acudir de manera presencial al Starbucks más cercano y realizar un consumo mínimo de 130 pesos en productos de la marca para recibir el vaso reutilizable.

La promoción no especifica productos en particular, por lo que la compra puede incluir bebidas, alimentos u otros artículos disponibles en tienda.

Cabe destacar que los vasos reutilizables que se entregarán corresponden a colecciones anteriores, como la de Navidad y otras ediciones pasadas. Las versiones más recientes no participan en la dinámica, así como las colecciones especiales de Barbie y Stranger Things.

Una vez que el consumo supere los 130 pesos, el cliente deberá solicitar el vaso al colaborador en caja. La entrega está sujeta a disponibilidad, por lo que podría negarse si la sucursal ya no cuenta con existencias.

¿Cuánto durará la promoción?

El sitio oficial indica que la promoción estará vigente del miércoles 18 al domingo 22 de febrero, es decir, durante cinco días.

Sin embargo, el número de vasos disponibles está limitado a 58 mil 885 piezas a nivel nacional, por lo que se recomienda acudir lo antes posible para aumentar las posibilidades de obtener uno . Se entregará un vaso reutilizable por ticket de compra.

La promoción no es acumulable con otros descuentos o dinámicas y no aplica en pedidos por Delivery o Pick Up.

La dinámica representa una oportunidad atractiva para quienes disfrutan coleccionar vasos de Starbucks o buscan un beneficio adicional en sus compras habituales.

Para conocer todos los detalles de la promoción, restricciones específicas y condiciones de participación, Starbucks recomienda revisar la información completa en su sitio oficial.

Puedes consultar los términos y condiciones en el siguiente enlace:

https://www.starbucks.com.mx/articulo/en-una-compra-de-130-o-mas-llevate-un-vaso-reusable-gratis-vigencia.

