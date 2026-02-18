Demencia temprana: Revelan los hábitos que la detonan y cómo evitarla

Sobre la demencia se dicen muchas cosas, pero para entender esta condición, es importante estar informados para saber cómo abordarla y no caer en una paranoia acerca de ella.

La demencia es uno de los padecimientos que el cerebro humano puede tener y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la séptima causa de defunción y una de las causas principales de discapacidad y dependencia entre las personas de edad en el mundo entero. Además, aclara que la demencia es un término que engloba varias enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas .

La demencia por lo regular ocurre a una edad avanzada y la mayoría de sus tipos es poco frecuente en personas menores de 60 años , de acuerdo a un informe de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. En este punto, enumera entre las causas de la demencia: enfermedad de Huntington, lesión cerebral, enfermedad de Pick, esclerosis múltiple, infecciones como el VIH/sida, la sífilis y la enfermedad de Lyme, mal de Parkinson, parálisis supranuclear progresiva, consumo excesivo de alcohol y trauma cerebral .

La demencia temprana

En este marco, es importante destacar que existen casos en que se produce una demencia temprana, al igual que el Alzhéimer de inicio precoz . Los investigadores intentan determinar las causas concretas de estas afecciones en el cerebro y es por eso que la Universidad de Exeter (Reino Unido) llevó a cabo un estudio en el que pudo revelar los factores de riesgo de padecer una demencia temprana.

Según detalla el estudio, los factores que más se relacionaron al desarrollo de la demencia temprana fueron, en primer lugar, los genéticos, y en segundo lugar los malos hábitos a lo largo de la vida de las personas . Este último punto puede corregirse y es una noticia positiva porque alienta a las personas a proteger la salud de su cerebro.

