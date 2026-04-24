Bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y es que además de ser de las mascotas más fieles, son una gran compañía, llena de cariño y alegría. Asimismo, los caninos son amantes de muchas actividades al aire libre y cambiar un poco su rutina nunca viene mal.Lo que muchas personas no saben es que los perros adoran la playa, pues disfrutan bastante de nadar (los perros son excelentes nadadores), ya sea en el mar o en piscinas. Actividades como escarbar arena y explorar el ambiente con nuevos olores, sabores y personas por conocer.Por esta razón, a continuación te revelamos las razas de perros que aman la playa, por si planeas un viaje con tu lomito o si vives en la costa.Es bien sabido que estas razas de perros son bastante activos, atléticos y juguetones, por lo que la playa es perfecta para explotar toda su energía. Son excelentes nadadores y, además, suelen usar su cola como timón para manejar su nado.Aunque esta raza de perros no es muy común en nuestro país, cabe destacar que también son fieles amantes del agua, ya que tienen una gran resistencia a periodos largos de nado gracias a su complexión atlética.Por otro lado, muchos de estos perros se desempeñan como rescatistas ya que sus patas largas les dan ventaja a la hora de nadar.Tal como su nombre lo dice, estos perros también adoran el agua. De hecho, son conocidos por ser excelentes pescadores y grandes guardianes de embarcaciones. Su pelaje les ayuda a soportar las aguas frías y aguantar largos periodos nadando.Su largo pelaje ayuda a protegerse del frío a la hora de nadar y, a pesar de que tienen fama de ser muy dormilones, lo cierto es que en el pasado ayudaban a los pescadores para llevar las redes.Aunque no lo parezca, los pequeños poodles adoran el agua y son muy buenos nadadores. Su pelaje rizado no es ningún impedimento, sino que funciona como impermeable y los protege de las bajas temperaturas del agua, por lo que sus dueños pueden estar tranquilos una vez que pisan la playa. Por otro lado, son muy inteligentes y necesitan constantes estímulos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL