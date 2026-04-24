Bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y es que además de ser de las mascotas más fieles, son una gran compañía, llena de cariño y alegría. Asimismo, los caninos son amantes de muchas actividades al aire libre y cambiar un poco su rutina nunca viene mal.

Lo que muchas personas no saben es que los perros adoran la playa , pues disfrutan bastante de nadar (los perros son excelentes nadadores), ya sea en el mar o en piscinas. Actividades como escarbar arena y explorar el ambiente con nuevos olores, sabores y personas por conocer.

Por esta razón, a continuación te revelamos las razas de perros que aman la playa, por si planeas un viaje con tu lomito o si vives en la costa.

¿Qué razas de perros disfrutan la playa?

Labrador y golden retriever

Es bien sabido que estas razas de perros son bastante activos, atléticos y juguetones, por lo que la playa es perfecta para explotar toda su energía. Son excelentes nadadores y, además, suelen usar su cola como timón para manejar su nado.

Setter inglés e irlandés

Aunque esta raza de perros no es muy común en nuestro país, cabe destacar que también son fieles amantes del agua, ya que tienen una gran resistencia a periodos largos de nado gracias a su complexión atlética.

Por otro lado, muchos de estos perros se desempeñan como rescatistas ya que sus patas largas les dan ventaja a la hora de nadar.

Perro de agua

Tal como su nombre lo dice, estos perros también adoran el agua. De hecho, son conocidos por ser excelentes pescadores y grandes guardianes de embarcaciones. Su pelaje les ayuda a soportar las aguas frías y aguantar largos periodos nadando.

Terranova

Su largo pelaje ayuda a protegerse del frío a la hora de nadar y, a pesar de que tienen fama de ser muy dormilones, lo cierto es que en el pasado ayudaban a los pescadores para llevar las redes.

Poodle

Aunque no lo parezca, los pequeños poodles adoran el agua y son muy buenos nadadores. Su pelaje rizado no es ningún impedimento, sino que funciona como impermeable y los protege de las bajas temperaturas del agua, por lo que sus dueños pueden estar tranquilos una vez que pisan la playa. Por otro lado, son muy inteligentes y necesitan constantes estímulos.

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