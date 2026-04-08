Considerado uno de los malecones más largos del mundo, con más de 21 kilómetros de extensión, el Malecón de Mazatlán, en Sinaloa, ya es un ícono del Pacífico mexicano y un imperdible para quienes desean conectar con lo más auténtico del destino.A cada paso, las esculturas y monumentos invitan a descubrir la identidad cultural de Mazatlán mientras la brisa marina y la vista del horizonte hacen que el paseo sea inolvidable.Desde homenajes a personajes ilustres hasta símbolos que celebran la belleza y el espíritu mazatleco, recorrer este espacio es como caminar por una galería al aire libre frente al mar. Prepárate para vivir un recorrido donde el arte y la historia se entrelazan con el paisaje costero. A continuación, algunas de las paradas más emblemáticas y su significado para que conectes con la esencia del destino:Cada escultura es un recordatorio de que Mazatlán es mucho más que playas y diversión, es cultura, identidad y memoria viva.Así que prepara tu paseo, arma tu ruta y deja que cada monumento del Malecón de Mazatlán te revele lo que hace único a este destino: Un mar de historias.Con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.XM