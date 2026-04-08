Considerado uno de los malecones más largos del mundo, con más de 21 kilómetros de extensión, el Malecón de Mazatlán, en Sinaloa, ya es un ícono del Pacífico mexicano y un imperdible para quienes desean conectar con lo más auténtico del destino .

Letras en el Malecón de Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

A cada paso, las esculturas y monumentos invitan a descubrir la identidad cultural de Mazatlán mientras la brisa marina y la vista del horizonte hacen que el paseo sea inolvidable.

Desde homenajes a personajes ilustres hasta símbolos que celebran la belleza y el espíritu mazatleco, recorrer este espacio es como caminar por una galería al aire libre frente al mar .

La Pulmonía en el Malecón de Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Prepárate para vivir un recorrido donde el arte y la historia se entrelazan con el paisaje costero. A continuación, algunas de las paradas más emblemáticas y su significado para que conectes con la esencia del destino:

La Familia en el Malecón de Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Letras Monumentales: Coloridas y vibrantes, son la foto obligada en la entrada de la Zona Dorada.

Coloridas y vibrantes, son la foto obligada en la entrada de la Zona Dorada. La Familia: Una bella escultura de bronce que celebra la llegada del nuevo milenio con la calidez y unión que distinguen al pueblo mazatleco.

Una bella escultura de bronce que celebra la llegada del nuevo milenio con la calidez y unión que distinguen al pueblo mazatleco. La Pulmonía: Homenaje al emblemático transporte local, donde la brisa marina y la música hacen único cada recorrido por los sitios más icónicos del puerto.

"Los monos bichis" en el Malecón de Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

El Pescador: Conocido popularmente como “Los Monos Bichis” por sus figuras desnudas dada su etimología, es la obra más visitada y un emblema del puerto.

Conocido popularmente como “Los Monos Bichis” por sus figuras desnudas dada su etimología, es la obra más visitada y un emblema del puerto. Continuidad de la Vida: Una pieza que simboliza el ciclo y equilibrio de la vida, así como el respeto por la naturaleza.

Una pieza que simboliza el ciclo y equilibrio de la vida, así como el respeto por la naturaleza. La Reina de Los Mares: Sobre unas rocas frente al mar se erige una sirena que da la bienvenida a los viajeros del mar.

La Mujer Mazatleca en el Malecón de Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

La Mujer Mazatleca: Con brazos abiertos, es un tributo a la belleza y calidez de sus habitantes.

Con brazos abiertos, es un tributo a la belleza y calidez de sus habitantes. Ferrusquilla: Dedicado al músico y compositor José Ángel Espinoza, orgullo mazatleco cuya música trascendió fronteras.

Dedicado al músico y compositor José Ángel Espinoza, orgullo mazatleco cuya música trascendió fronteras. El Venadito: Símbolo de los orígenes indígenas de la ciudad, recuerda el nombre de Mazatlán como “Tierra de Venados”.

Pedro Infante en el Malecón de Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

El Escudo: Obra de Ronaldo Arjona Amabilis que plasma los símbolos de Mazatlán como el venado, el ancla, las sirenas y la constelación de Cáncer.

Obra de Ronaldo Arjona Amabilis que plasma los símbolos de Mazatlán como el venado, el ancla, las sirenas y la constelación de Cáncer. Fernando Valadés: El famoso compositor está inmortalizado en bronce, sentado frente al piano que acompañó tantas melodías.

El famoso compositor está inmortalizado en bronce, sentado frente al piano que acompañó tantas melodías. Pedro Infante: Ídolo mazatleco inmortalizado montado en una motocicleta, recordando su película A toda máquina.

Cada escultura es un recordatorio de que Mazatlán es mucho más que playas y diversión, es cultura, identidad y memoria viva .

Así que prepara tu paseo, arma tu ruta y deja que cada monumento del Malecón de Mazatlán te revele lo que hace único a este destino: Un mar de historias.

Con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

XM