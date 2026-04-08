Del 8 al 11 de abril, Mazatlán será sede de la edición número 30 de la Semana Internacional de la Moto , uno de los encuentros biker más importantes de Latinoamérica y el segundo evento de mayor relevancia en el destino, después del Carnaval Internacional de Mazatlán.

"Semana Internacional de la Moto" en Mazatlán, Sinaloa. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Para esta edición se prevé la asistencia de más de 13 mil motociclistas provenientes de México, Estados Unidos, Colombia y Canadá, así como una ocupación hotelera cercana al 85 por ciento y una derrama económica estimada de 800 millones de pesos, lo que reafirma su impacto en la actividad turística y económica del puerto.

Sus orígenes se remontan a 1996, cuando se convocó en el puerto a un grupo de entusiastas del motociclismo con la intención de crear un evento similar al de Daytona Beach, Florida, uno de los encuentros más grandes de Estados Unidos. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma que reúne distintas marcas, estilos y expresiones de esta cultura.

"Semana Internacional de la Moto" en Mazatlán, Sinaloa. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Más allá de su relevancia dentro de la comunidad motociclista, el evento ofrece un programa diseñado para un público amplio, que incluye familias, visitantes y aficionados interesados en integrarse a la experiencia.

El Centro de Convenciones de Mazatlán será la sede principal al albergar el Foro Biker, donde se desarrollarán exhibiciones, conciertos, pruebas de manejo, exposiciones y una zona gastronómica con platillos típicos de la región, que reunirá tanto a participantes como a marcas y proveedores del sector . Además, como parte de las actividades iniciales, se llevará a cabo la tradicional fiesta de bienvenida en Olas Altas.

"Semana Internacional de la Moto" en Mazatlán, Sinaloa. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Uno de los momentos más representativos es el desfile por el malecón, un evento abierto al público en el que participan miles de motociclistas con unidades de distintos estilos, desde choppers y deportivas hasta modelos clásicos y personalizados. A lo largo del recorrido, visitantes y locales se congregan para presenciar esta exhibición en movimiento, en un ambiente festivo con música, alimentos y convivencia.

El programa musical suma un componente cultural con presentaciones de rock, regional mexicano y música popular en el Foro Biker a partir de las 19:00 horas. El 9 de abril se presentarán Santa Grifa, Los Estrambóticos y Murrieta Sur; el 10 de abril habrá un show con lo mejor del rock en español, además de las actuaciones de Merenglass y Pancho Barraza; mientras que el sábado 11 de abril se presentarán Los Madafakers, Rock and Roses y el esperado concierto de Mägo de Oz, una de las agrupaciones más emblemáticas del rock en español .

"Semana Internacional de la Moto" en Mazatlán, Sinaloa. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la población local como de los visitantes, se implementará un operativo que contempla la participación de más de dos mil 500 elementos de los tres niveles de gobierno.

La Semana Internacional de la Moto refuerza su papel como una plataforma clave para la comunidad motociclista y motor de actividad económica que impulsa la proyección de Mazatlán como destino turístico a nivel nacional e internacional.

Con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

XM