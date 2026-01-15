A más de cuatro siglos de la publicación del First Folio, la influencia de William Shakespeare continúa vigente en lectores y lectoras de todo el mundo. Sus tragedias, comedias, textos históricos y poemas siguen despertando interés por su tratamiento de la muerte, el amor, el poder y la condición humana, elementos que ya cautivaban al público de su tiempo y que hoy mantienen intacta su fuerza.

En el ensayo Shakespeare, la invención de lo humano, el crítico literario Harold Bloom sostuvo que el dramaturgo inglés “inventó la naturaleza humana tal y como la conocemos actualmente”. A continuación, se presentan algunos de los datos más llamativos y menos difundidos sobre la vida y obra del autor conocido como el “bardo de Avon”.

La leyenda de su tumba

En la Holy Trinity Church de Stratford-upon-Avon se encuentra la tumba de Shakespeare, cuya lápida incluye el epitafio: “Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos”.

Este mensaje dio origen a la creencia de que la tumba está maldita y alimentó la leyenda de que, junto a los restos del autor, reposan obras inéditas que nunca llegaron a publicarse.

Macbeth, la obra más representada

Shakespeare es también el autor de la obra teatral más representada en el mundo: Macbeth. Se estima que esta tragedia se escenifica unas seis veces al día, lo que equivale a una representación cada cuatro horas en algún punto del planeta.

A lo largo de los siglos, Macbeth ha influido en numerosas disciplinas artísticas. Giuseppe Verdi la adaptó a la ópera, distintos cineastas la llevaron al cine y pintores como John Singer Sargent plasmaron escenas clave, como el ascenso al poder de Lady Macbeth.

Un legado lingüístico sin precedentes

Durante su carrera, Shakespeare introdujo (o al menos registró por primera vez) cerca de mil 700 palabras y expresiones en inglés. Entre ellas se encuentran assassination, bloody, hurry, suspicious, amazement y undress. También popularizó expresiones como “for goodness sake”, “naked truth”, “heart of gold” y “green eyed monster”, esta última utilizada para describir los celos.

Asimismo, se le atribuye la creación de nombres femeninos que hoy son comunes, como “Jessica”, que aparece por primera vez en El mercader de Venecia; “Miranda”, personaje de La tempestad; y “Olivia”, versión femenina de un nombre que hasta entonces se usaba solo en masculino.

Su faceta como poeta

Además de dramaturgo, Shakespeare fue un prolífico poeta. Escribió cuatro poemas narrativos y 154 sonetos, una parte de su obra que consideraba fundamental para su legado. Entre los sonetos más conocidos se encuentra el Soneto 18, que inicia con los versos: “Shall I compare shee to a summer’s day? / Thou art more lovely and more temperate”, y el Soneto 116, que incluye: “Love is not love / Which alters when it alteration finds / Or bends with the remover to remove”.

Este último fue recitado por Kate Winslet en la adaptación cinematográfica de Sentido y sensibilidad de 1995.

Vida personal y conflictos familiares

William Shakespeare contrajo matrimonio a los 18 años con Anne Hathaway, quien era ocho años mayor y, según diversas fuentes, estaba embarazada al momento de la boda. La pareja tuvo tres hijos: Susanna y los mellizos Hamnet y Judith. Diversos indicios sugieren que la relación no fue sencilla, ya que vivieron separados durante largos periodos.

En su testamento, Shakespeare dejó a su esposa “su segunda mejor cama”, una frase que ha generado múltiples interpretaciones entre académicos. Tanto la casa del dramaturgo como el cottage de Anne Hathaway pueden visitarse hoy en Stratford-upon-Avon.

La muerte de Hamnet y Hamlet

En 1596, Hamnet, el único hijo varón de Shakespeare, murió a los once años. El funeral se celebró el 11 de agosto de ese año en Stratford. Poco tiempo después, el autor escribió Hamlet, estrenada en 1601. Muchos estudiosos consideran que la pérdida de su hijo influyó en la creación de esta tragedia, lo que explicaría la similitud entre los nombres Hamnet y Hamlet.

Críticas y controversias

A comienzos del siglo XX, Lev Tolstói publicó uno de los ataques más severos contra la obra de Shakespeare. En su ensayo Shakespeare y el drama (1906), afirmó sentir una “repulsión y un tedio irresistibles” hacia sus textos, calificó sus ideas de “bajas e inmorales” y criticó su lenguaje por considerarlo exagerado y poco natural.

Décadas más tarde, en 1947, George Orwell respondió a estas críticas, señalando que el análisis de Tolstói era superficial y que su lectura de El rey Lear resultaba errónea.

Una muerte compartida con Cervantes

En abril de 1616 fallecieron dos figuras centrales de la literatura universal. Miguel de Cervantes murió el 22 de abril y William Shakespeare lo hizo al día siguiente, el 23 , fecha en la que cumplía 52 años. Esta coincidencia convirtió ese día en un símbolo literario que más tarde daría origen al Día del Libro.

Aunque hoy se escribe “Shakespeare”, no existe certeza sobre la forma correcta de su apellido. En las seis firmas conservadas del autor, ninguna coincide con la grafía actual. Entre las variantes documentadas se encuentran Shakespe, Shakspe, Shakspere y Shakespear.

