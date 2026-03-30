Semana Santa: ¿Qué significa "hosanna" y por qué se dice en Domingo de Ramos?

La palabra “Hosanna” suele escucharse con frecuencia en la misa, especialmente durante el Domingo de Ramos, aunque no todos conocen su origen o su sentido. Dentro de la fe cristiana, cada término utilizado en la liturgia tiene un valor especial, y este no es la excepción. Se trata de una expresión corta, pero con una gran carga histórica y espiritual que ha acompañado a los creyentes durante miles de años.

El Domingo de Ramos marca el comienzo de la Semana Santa, una de las celebraciones más relevantes para los cristianos. En esta fecha se bendicen las palmas y se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, un hecho que también anticipa los acontecimientos posteriores.

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De acuerdo con los Evangelios, cuando Jesús llegó a la ciudad, fue recibido con entusiasmo por la multitud, que extendía mantos y ramas a su paso mientras proclamaban: “¡Hosanna!”. Con este gesto, lo reconocían como el Hijo de David y el Mesías esperado, expresando su fe y confianza en él.

A lo largo de la Semana Santa se recuerdan los momentos finales de Jesús: la Última Cena, su pasión, su muerte en la cruz y, finalmente, su resurrección. Cada uno de estos episodios tiene un significado particular y permite comprender mejor el mensaje de amor, entrega y esperanza que representa.

Qué significa Hosanna

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En cuanto a su significado, “Hosanna” proviene del hebreo y quiere decir “Sálvanos”. En la tradición bíblica, que se remonta a casi 3000 años, no era una palabra común, sino una oración breve que expresaba una súplica por la llegada del Mesías. Era una manera de manifestar, en una sola expresión, la necesidad de ayuda, salvación y esperanza.

Con el paso del tiempo, este término también adquirió un sentido de alabanza y alegría. Por ello, en la actualidad, al decir “Hosanna” no solo se hace una petición a Dios, sino que también se reconoce su presencia y se celebra su amor.

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Cada año, durante el Domingo de Ramos, los fieles repiten esta palabra como parte de la celebración. Al hacerlo, no solo recuerdan aquel momento histórico, sino que también se identifican con la multitud que recibió a Jesús. De esta manera, se revive ese acontecimiento y se actualiza su significado en el presente.

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