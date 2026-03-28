Si usas tu cocina con regularidad, es mejor que sepas que existen algunas prácticas que pueden ser nocivas para la salud y aquí te contamos sobre una de ellas en particular: usar sartenes de teflón rayados.

Así es, a la hora de cocinar y almacenar alimentos, hay una gran variedad de recomendaciones sobre lo que no se debe hacer. Y aunque podría resultar cansado escuchar una y otra vez al respecto, esto es muy importante.

Tener malos hábitos de almacenamiento o usar ciertos utensilios significa riesgos silenciosos que pueden liberar contaminantes que comprometen nuestra salud. Te hablamos de uno de los más comunes.

¿Por qué no debes usar sartenes de teflón rayados?

Utilizar ollas o sartenes con el revestimiento antiadherente (teflón) cuando la superficie está rayada, desgastada o burbujeada puede liberar pequeñas partículas de este polímero, mezclándose con la comida que ingerimos .

Para cuidar tus sartenes, sigue estos consejos:

• Desecha las sartenes u ollas rayadas, maltratadas o con el teflón desgastado.

• Utiliza exclusivamente espátulas y cucharas de madera, silicona o plástico resistente al calor. Evita el metal, que es el principal causante de los rayones.

• Evita el sobrecalentamiento. No precalentar el utensilio vacío a fuego alto. Usa siempre fuego medio o bajo.

• Si te preocupa la exposición a estos compuestos, opta por utensilios duraderos y libres de estos químicos, como acero inoxidable, hierro fundido o cerámica.

Otros consejos en la cocina

-Descongelar alimentos a temperatura ambiente es inseguro. Mientras el centro permanece congelado, la superficie del alimento se calienta, permitiendo que las bacterias, que estaban latentes, se multipliquen rápidamente.

-Los envases de agua embotellada, yogur o comida para llevar están diseñados para un solo uso. Con el lavado, el calor o el uso repetido, se degradan, liberando microplásticos o sustancias químicas a los alimentos. Al rayarse fácilmente, patógenos de microorganismos pueden crecer.

-Al usar una misma tabla para cortar distintos tipos de alimentos, sin lavar ni desinfectar entre usos, aumenta el riesgo de contaminación cruzada, transfiriendo bacterias patógenas de los alimentos crudos a los listos para consumir, causando enfermedades gastrointestinales.

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