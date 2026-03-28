Si usas tu cocina con regularidad, es mejor que sepas que existen algunas prácticas que pueden ser nocivas para la salud y aquí te contamos sobre una de ellas en particular: usar sartenes de teflón rayados. Así es, a la hora de cocinar y almacenar alimentos, hay una gran variedad de recomendaciones sobre lo que no se debe hacer. Y aunque podría resultar cansado escuchar una y otra vez al respecto, esto es muy importante.Tener malos hábitos de almacenamiento o usar ciertos utensilios significa riesgos silenciosos que pueden liberar contaminantes que comprometen nuestra salud. Te hablamos de uno de los más comunes. Utilizar ollas o sartenes con el revestimiento antiadherente (teflón) cuando la superficie está rayada, desgastada o burbujeada puede liberar pequeñas partículas de este polímero, mezclándose con la comida que ingerimos.Para cuidar tus sartenes, sigue estos consejos:• Desecha las sartenes u ollas rayadas, maltratadas o con el teflón desgastado.• Utiliza exclusivamente espátulas y cucharas de madera, silicona o plástico resistente al calor. Evita el metal, que es el principal causante de los rayones.• Evita el sobrecalentamiento. No precalentar el utensilio vacío a fuego alto. Usa siempre fuego medio o bajo.• Si te preocupa la exposición a estos compuestos, opta por utensilios duraderos y libres de estos químicos, como acero inoxidable, hierro fundido o cerámica.-Descongelar alimentos a temperatura ambiente es inseguro. Mientras el centro permanece congelado, la superficie del alimento se calienta, permitiendo que las bacterias, que estaban latentes, se multipliquen rápidamente.-Los envases de agua embotellada, yogur o comida para llevar están diseñados para un solo uso. Con el lavado, el calor o el uso repetido, se degradan, liberando microplásticos o sustancias químicas a los alimentos. Al rayarse fácilmente, patógenos de microorganismos pueden crecer.-Al usar una misma tabla para cortar distintos tipos de alimentos, sin lavar ni desinfectar entre usos, aumenta el riesgo de contaminación cruzada, transfiriendo bacterias patógenas de los alimentos crudos a los listos para consumir, causando enfermedades gastrointestinales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA