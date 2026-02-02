Día de la Candelaria: Por qué y cómo se celebra hoy 02 de febrero

Este lunes 2 de febrero se conmemora en México el Día de la Candelaria, una de las celebraciones religiosas y culturales más arraigadas en el país. Esta fecha marca el cierre del ciclo navideño y combina tradiciones de origen cristiano con costumbres populares que se han transmitido de generación en generación.

El origen del Día de la Candelaria se remonta a la tradición católica, que recuerda la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, acontecimientos que, de acuerdo con la Biblia, ocurrieron 40 días después del nacimiento de Jesús. Por esta razón, la celebración se realiza cada 2 de febrero, exactamente 40 días después de la Navidad.

El nombre de la festividad proviene de la costumbre de bendecir las velas o candelas en las iglesias, ya que la luz simboliza a Cristo como guía espiritual. En muchas parroquias, los fieles acuden con velas para recibir la bendición, un acto que representa protección, fe y esperanza para el año que comienza.

ARCHIVO/INFORMADOR

En México, el Día de la Candelaria está estrechamente ligado a una tradición popular que inicia el 6 de enero, durante la celebración del Día de Reyes. Quienes al partir la Rosca de Reyes encuentran la figura del Niño Jesús asumen el compromiso de invitar tamales el 2 de febrero. Esta costumbre ha convertido la fecha en una jornada de convivencia familiar y comunitaria.

Además de compartir tamales y atole, en muchos hogares se acostumbra vestir al Niño Dios con diferentes atuendos y llevarlo a la iglesia para ser bendecido. Esta práctica es especialmente común en estados del centro y sur del país, donde existen mercados especializados en ropa y accesorios para el Niño Dios.

La celebración del Día de la Candelaria también refleja el sincretismo cultural de México, ya que coincide con antiguos rituales prehispánicos relacionados con el inicio del ciclo agrícola y la petición de buenas cosechas. Con la llegada de la evangelización, estas tradiciones se fusionaron con la conmemoración cristiana.

Aunque no es un día de descanso oficial, el 2 de febrero sigue siendo una fecha significativa en la vida social y cultural del país. Entre actos religiosos, reuniones familiares y la preparación de alimentos tradicionales, el Día de la Candelaria se mantiene como una celebración que refuerza la identidad y las tradiciones mexicanas.

