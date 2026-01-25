Bajar de peso no representa el mismo reto en todas las etapas de la vida. A medida que pasan los años, el cuerpo experimenta cambios hormonales, metabólicos y de composición corporal que pueden dificultar la pérdida de grasa, incluso cuando se mantienen hábitos similares. Diversos especialistas coinciden en que existen edades en las que adelgazar resulta especialmente complejo, y las razones van más allá de la alimentación.

Adolescencia y primeros años de la adultez (15 a 25 años)

Durante la adolescencia, el organismo atraviesa intensos cambios hormonales relacionados con el crecimiento y el desarrollo sexual. En esta etapa, el cuerpo tiende a almacenar energía para sostener dichos procesos, lo que puede generar variaciones en el peso corporal.

En los primeros años de la adultez, aunque el metabolismo suele ser más rápido, factores como el estrés académico, la falta de sueño, el consumo de alimentos ultraprocesados y la disminución de la actividad física influyen en el aumento de peso. Además, muchas personas desarrollan hábitos que se mantienen a largo plazo y que pueden dificultar el control del peso más adelante.

Entre los 30 y 40 años: el metabolismo comienza a desacelerarse

A partir de los 30 años, el metabolismo basal empieza a disminuir de forma gradual. Esto significa que el cuerpo quema menos calorías en reposo. Al mismo tiempo, suele reducirse la masa muscular, especialmente si no se realiza ejercicio de fuerza, lo que contribuye a un menor gasto energético diario.

En esta etapa también influyen factores como el aumento de responsabilidades laborales y familiares, el estrés crónico y la falta de tiempo para cocinar o ejercitarse. En las mujeres, los cambios hormonales previos a la perimenopausia pueden favorecer la acumulación de grasa, especialmente en el abdomen.

De los 40 a los 50 años: cambios hormonales más marcados

Entre los 40 y 50 años, adelgazar puede volverse más complicado debido a alteraciones hormonales significativas. En las mujeres, la perimenopausia provoca fluctuaciones en los niveles de estrógeno, lo que favorece la redistribución de la grasa corporal y dificulta su eliminación.

En los hombres, los niveles de testosterona comienzan a descender de forma progresiva, lo que impacta en la masa muscular y en la capacidad del cuerpo para quemar grasa. A esto se suma una mayor resistencia a la insulina y cambios en la composición corporal que hacen que la pérdida de peso sea más lenta.

Después de los 60 años: pérdida muscular y menor gasto energético

En la adultez mayor, uno de los principales obstáculos para adelgazar es la sarcopenia, es decir, la pérdida natural de masa muscular asociada al envejecimiento. Al disminuir el músculo, el cuerpo requiere menos energía, por lo que el gasto calórico diario se reduce considerablemente.

Además, pueden presentarse problemas de movilidad, enfermedades crónicas o el uso de ciertos medicamentos que favorecen el aumento de peso o dificultan su pérdida. El metabolismo se vuelve más lento y el organismo tiende a conservar reservas de grasa como mecanismo de protección.

Factores comunes que influyen en todas las edades

Más allá de la edad, existen elementos que afectan la capacidad para adelgazar en cualquier etapa de la vida, como el estrés, la falta de sueño, los desequilibrios hormonales, el sedentarismo y una alimentación poco equilibrada. Sin embargo, el impacto de estos factores suele intensificarse con el paso del tiempo debido a los cambios naturales del cuerpo.

Aunque adelgazar es posible a cualquier edad, ciertas etapas presentan mayores desafíos debido a transformaciones metabólicas y hormonales inevitables. Comprender estos cambios permite adaptar las estrategias de alimentación y actividad física a las necesidades específicas de cada momento de la vida.

