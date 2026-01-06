Hiponatremia: Las graves consecuencias de beber agua en exceso

Beber agua es una recomendación constante cuando se habla de salud y bienestar. Sin embargo, aunque mantenerse hidratado es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, el consumo excesivo de agua también puede tener consecuencias negativas. La hidratación en exceso, conocida médicamente como hiponatremia, ocurre cuando se ingiere más líquido del que el cuerpo puede procesar y eliminar de forma adecuada.

El equilibrio de líquidos en el cuerpo es delicado. Cuando se bebe demasiada agua en poco tiempo, los niveles de sodio en la sangre pueden diluirse, lo que afecta el funcionamiento de las células, los músculos y el sistema nervioso. Esta alteración puede provocar síntomas como dolor de cabeza, náuseas, mareos, hinchazón, confusión e incluso calambres musculares. En casos más graves, puede derivar en complicaciones neurológicas.

Algunas personas tienen mayor riesgo de hidratarse en exceso. Atletas que realizan ejercicio intenso durante periodos prolongados, personas que siguen la recomendación de beber agua de forma constante sin atender las señales del cuerpo, o quienes consumen grandes cantidades de líquidos por ansiedad o costumbre, pueden verse más expuestos a este problema. También influye la falta de electrolitos cuando solo se ingiere agua sin reponer sales minerales.

CANVA

Una forma sencilla de identificar si el consumo de agua es adecuado es observar el color de la orina. Un tono amarillo claro suele indicar una hidratación correcta, mientras que una orina completamente transparente de manera constante puede ser una señal de ingesta excesiva de líquidos. Además, la sensación de sed sigue siendo uno de los indicadores más confiables que tiene el cuerpo para regular la necesidad de agua.

Las necesidades de hidratación varían según la edad, el clima, el nivel de actividad física y el estado de salud de cada persona. No existe una cantidad universal que funcione para todos. Por ello, los especialistas recomiendan escuchar al cuerpo, acompañar la hidratación con una alimentación equilibrada y, en el caso de actividades físicas intensas, considerar bebidas que aporten electrolitos.

CANVA

Beber agua es esencial, pero hacerlo en exceso también puede ser perjudicial. Mantener un equilibrio adecuado es la clave para una hidratación saludable, evitando tanto la deshidratación como el consumo excesivo de líquidos.

BB