Cuando una persona busca bajar de peso, no solo influyen las calorías totales, sino también el tipo de alimentos que consume. Existen productos que, por su composición, pueden dificultar el descenso de peso aunque se consuman con moderación. Algunos generan picos de azúcar, otros aumentan el apetito o aportan calorías “ocultas” que pasan desapercibidas en la dieta diaria.

CANVA

A continuación, se presenta una lista de 15 productos que pueden frenar la pérdida de peso si se consumen con frecuencia.

1.- Bebidas azucaradas: Refrescos, aguas saborizadas y jugos industrializados contienen grandes cantidades de azúcar añadida que elevan rápidamente la glucosa y aportan calorías sin generar saciedad.

2.- Jugos de fruta envasados: Aunque se perciben como saludables, suelen carecer de fibra y concentrar azúcares, lo que puede favorecer el aumento de peso.

3.- Pan blanco: Elaborado con harinas refinadas, se digiere rápido y provoca picos de insulina que estimulan el hambre poco tiempo después.

4.- Cereales de desayuno comerciales: Muchos contienen azúcar, jarabes y poca fibra, a pesar de su imagen “fitness” o “integral”.

5.- Productos light o bajos en grasa: Al reducir la grasa, suelen aumentar el azúcar o los aditivos para mantener el sabor, lo que puede afectar el control del apetito.

6.- Embutidos y carnes procesadas: Salchichas, jamón y tocino aportan grasas saturadas, sodio y calorías concentradas que dificultan el déficit calórico.

7.- Alcohol: Además de ser calórico, puede aumentar el apetito y reducir el autocontrol al momento de comer.

8.- Postres y panadería: Pasteles, galletas y bollería combinan azúcar, harinas refinadas y grasas, una mezcla poco favorable para bajar de peso.

9.- Snacks ultraprocesados: Papas fritas, nachos y botanas empaquetadas están diseñadas para estimular el consumo excesivo.

10.- Salsas comerciales: Catsup, aderezos cremosos y salsas listas para usar pueden aportar azúcar y grasa en pequeñas porciones que se subestiman.

11.- Yogures saborizados: Muchos contienen más azúcar que proteína, lo que reduce su efecto saciante.

12.- Barras “energéticas” o “proteicas”: Algunas tienen un contenido calórico similar al de un postre, especialmente si incluyen jarabes y chocolate.

13.- Comida rápida: Hamburguesas, pizzas y frituras suelen ser altas en calorías, grasas y sodio, y bajas en fibra.

14.- Aceites y grasas en exceso: Aunque sean saludables, como el aceite de oliva, su consumo elevado puede sumar muchas calorías sin notarlo.

15.- Endulzantes calóricos: Miel, azúcar mascabado, piloncillo o jarabes naturales siguen siendo azúcares y pueden afectar el balance energético.

CANVA

Ningún alimento por sí solo impide bajar de peso, pero el consumo frecuente de estos productos puede ralentizar el proceso. Identificarlos y moderar su ingesta ayuda a tomar decisiones más conscientes y a mantener una alimentación que favorezca la pérdida de peso de forma sostenida.

BB