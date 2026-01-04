En la vida cotidiana, muchas personas intentan mostrarse impecables para causar una buena impresión. Sin embargo, diversos estudios en psicología sugieren que cometer pequeños errores, lejos de perjudicar la imagen personal, puede aumentar la simpatía y cercanía que los demás sienten hacia una persona. Este fenómeno ha sido analizado desde hace décadas y se relaciona con la percepción de humanidad, autenticidad y calidez.

Uno de los conceptos más conocidos en este tema es el “efecto Pratfall”, propuesto por el psicólogo Elliot Aronson en la década de 1960. De acuerdo con esta teoría, una persona competente y capaz resulta más agradable cuando comete un error leve, como derramar café o equivocarse al pronunciar una palabra. El fallo no disminuye su valor, sino que la vuelve más accesible y humana ante los ojos de los demás.

Cuál es la explicación psicológica

La explicación psicológica radica en que los pequeños errores rompen la barrera de la perfección. Cuando alguien parece demasiado perfecto, puede generar distancia, intimidación o incluso desconfianza. En cambio, un error menor transmite vulnerabilidad y autenticidad, cualidades que facilitan la identificación y la empatía. Las personas tienden a conectar mejor con quienes muestran rasgos humanos comunes.

Otro punto importante es la percepción de honestidad. Los errores pequeños y no intencionales suelen interpretarse como señales de naturalidad. Desde la psicología social, se ha observado que quienes aceptan sus fallos o se ríen de ellos proyectan mayor seguridad emocional, lo que resulta atractivo en contextos sociales, laborales y personales.

Además, equivocarse de manera leve puede favorecer la construcción de confianza . Reconocer un error demuestra autoconciencia y responsabilidad, dos características asociadas con relaciones interpersonales saludables. En entornos de trabajo, por ejemplo, líderes que admiten fallos menores suelen ser percibidos como más cercanos y confiables que aquellos que aparentan no equivocarse nunca.

Es importante subrayar que este efecto no se aplica a errores graves o a fallas que cuestionen la competencia básica de una persona. La psicología señala que el beneficio social aparece cuando existe un equilibrio: la persona debe ser percibida como capaz, y el error debe ser pequeño, cotidiano y comprensible.

En síntesis, cometer errores leves puede hacerte más simpático porque refuerza la idea de que eres humano, accesible y auténtico. La psicología demuestra que la imperfección moderada no solo es aceptable, sino que puede convertirse en una herramienta natural para fortalecer la conexión con los demás.

