El desperdicio de alimentos es un desafío de magnitudes considerables que afecta tanto al medio ambiente como a la seguridad alimentaria mundial.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una tercera parte de todos los alimentos producidos a nivel global termina en la basura, lo que equivale a mil 300 millones de toneladas anuales.

Ante este panorama, adoptar hábitos de consumo responsable y técnicas de conservación adecuadas se vuelve una necesidad imperante para los hogares contemporáneos.

Recomendaciones para aprovechar mejor los alimentos

Para lograr una gestión eficiente de los recursos, especialistas internacionales sugieren integrar las siguientes pautas en la rutina diaria:

Planificar las compras: Realizar un inventario previo y una lista basada en menús semanales evita la adquisición impulsiva de insumos que no se consumen.

Realizar un inventario previo y una lista basada en menús semanales evita la adquisición impulsiva de insumos que no se consumen. Elegir productos con apariencia irregular: Comprar frutas y verduras con formas poco convencionales ayuda a reducir el desperdicio, ya que mantienen el mismo valor nutricional.

Comprar frutas y verduras con formas poco convencionales ayuda a reducir el desperdicio, ya que mantienen el mismo valor nutricional. Conocer las fechas de etiquetado: Es importante diferenciar entre la fecha de caducidad, relacionada con la seguridad del producto, y la fecha de consumo preferente, que indica su mejor calidad.

Es importante diferenciar entre la fecha de caducidad, relacionada con la seguridad del producto, y la fecha de consumo preferente, que indica su mejor calidad. Mantener una temperatura adecuada: Conservar el refrigerador por debajo de los 5 grados centígrados limita la proliferación de microorganismos.

Conservar el refrigerador por debajo de los 5 grados centígrados limita la proliferación de microorganismos. Aplicar el método PEPS: Colocar los alimentos más antiguos al frente y los más recientes al fondo ayuda a consumirlos antes de que se deterioren.

Cómo almacenar correctamente los productos

Separar frutas y verduras: Algunas frutas liberan gas etileno, lo que acelera la maduración de otros alimentos sensibles.

Algunas frutas liberan gas etileno, lo que acelera la maduración de otros alimentos sensibles. Congelar excedentes: Carnes, panes y diversas verduras pueden conservarse por más tiempo mediante la congelación.

Carnes, panes y diversas verduras pueden conservarse por más tiempo mediante la congelación. Reutilizar sobras: Transformar los alimentos sobrantes en nuevas preparaciones permite ahorrar dinero y reducir desperdicios.

Transformar los alimentos sobrantes en nuevas preparaciones permite ahorrar dinero y reducir desperdicios. Aprovechar todas las partes de los alimentos: Tallos, hojas y cáscaras pueden utilizarse para elaborar caldos, infusiones u otras recetas.

Tallos, hojas y cáscaras pueden utilizarse para elaborar caldos, infusiones u otras recetas. Guardar productos secos en lugares adecuados: Granos y alimentos enlatados deben mantenerse en espacios frescos, oscuros y libres de humedad.

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Beneficios para el bolsillo y el medio ambiente

National Geographic destaca que desperdiciar alimentos también implica desaprovechar recursos naturales como agua, energía y tierra utilizados durante su producción.

Optimizar la conservación de la comida en casa no solo representa un ahorro económico para las familias, sino que también contribuye a disminuir la generación de gases de efecto invernadero producidos por la descomposición de residuos orgánicos en los vertederos.

Una acción sencilla con gran impacto

Según las recomendaciones de la FAO, valorar los alimentos significa reconocer el esfuerzo de quienes los producen y actuar de forma más responsable con los recursos del planeta.

Implementar estas prácticas permite pasar de una cultura del desperdicio a una de aprovechamiento inteligente, una medida cada vez más importante frente a los desafíos alimentarios y ambientales del futuro.

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