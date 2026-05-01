Un gesto tan simple como tensar el abdomen podría tener efectos más allá de lo físico. Investigaciones recientes sugieren que esta acción funciona como una especie de bomba que favorece el movimiento de fluidos hacia el cerebro, un hallazgo que abre nuevas preguntas sobre salud y bienestar.

¿Qué significa que el abdomen actúe como “bomba”?

La idea se relaciona con el funcionamiento del cuerpo como un sistema interconectado. Al contraer los músculos abdominales, se generan cambios de presión interna que pueden influir en la circulación de la sangre y del líquido cefalorraquídeo.

Este fenómeno se vincula con el concepto de sistema circulatorio, ya que cualquier variación en la presión corporal impacta en cómo se mueven los fluidos.

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¿Cómo afecta esto al cerebro?

El cerebro depende de un flujo constante de sangre y oxígeno para funcionar correctamente. Al modificar la presión interna mediante la contracción abdominal, se puede favorecer el retorno venoso y el desplazamiento de líquidos hacia la cabeza.

Este proceso también está relacionado con el líquido cefalorraquídeo, el cual rodea y protege el sistema nervioso central. Algunos especialistas consideran que este “empuje” podría contribuir a mejorar la circulación en el cerebro, aunque aún se requieren más estudios para confirmar su impacto a largo plazo.

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El papel de la respiración y la presión interna

La contracción abdominal suele ir acompañada de cambios en la respiración. Técnicas como el control del diafragma o ejercicios de fuerza generan un efecto combinado. Aquí entra en juego el diafragma, que actúa como un regulador de presión entre el abdomen y el tórax.

Cuando ambos elementos trabajan juntos, se produce un mecanismo que algunos expertos describen como una “bomba hidráulica”, capaz de movilizar fluidos dentro del cuerpo.

¿En qué situaciones ocurre este efecto?

Este fenómeno puede presentarse en actividades cotidianas o ejercicios específicos:

Levantamiento de peso

Ejercicios de core

Técnicas de respiración profunda

Movimientos de esfuerzo físico

También es común en prácticas como el pilates o el yoga, donde la activación del abdomen es fundamental.

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Posibles beneficios y límites

Entre los beneficios potenciales que se estudian destacan:

Mejora en la circulación sanguínea

Apoyo al retorno venoso

Estimulación del flujo de líquidos en el sistema nervioso

Sin embargo, es importante aclarar que este efecto no sustituye tratamientos médicos ni garantiza mejoras cognitivas directas.

Tips rápidos para aplicar la contracción abdominal

Si quieres integrar este hábito en tu rutina, puedes considerar:

Activar el abdomen al hacer ejercicio

Coordinar la contracción con la respiración

Evitar tensiones excesivas o prolongadas

Practicar ejercicios guiados

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El estudio del cuerpo como un sistema integral ha cobrado relevancia en áreas como la neurociencia y la fisiología. Conceptos como la neurociencia buscan entender cómo acciones simples pueden tener efectos complejos. La idea de que el abdomen influya en el cerebro rompe con la visión tradicional de órganos aislados y refuerza la importancia del movimiento y la postura en la salud general.

Contraer el abdomen no es solo una acción muscular. Podría formar parte de un mecanismo más amplio que influye en la circulación de fluidos dentro del cuerpo. Aunque la investigación continúa, el concepto de “bomba hidráulica” abre una nueva forma de entender cómo pequeños movimientos pueden tener efectos en sistemas tan complejos como el cerebro.

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Con información de Mayo Clinic

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