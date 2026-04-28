Porque el primer aviso de un infarto podría estar en tus zapatos. Ignorar síntomas como frialdad o hinchazón en los pies podría costarte la vida. Descubre cómo tus extremidades revelan el estado de tu corazón antes de que sea tarde.

A menudo, los pacientes acuden a las consultas de Cardiología cuando el daño en su sistema circulatorio ya está demasiado avanzado. Sin embargo, los médicos especialistas advierten que las personas, especialmente aquellas mayores de 50 años, con antecedentes de tabaquismo o con diagnósticos de diabetes, pueden detectar anomalías vasculares directamente en sus pies y piernas mucho antes de llegar a sentir el característico dolor en el pecho.

La conexión oculta entre tus extremidades inferiores y el corazón

El sistema circulatorio humano funciona como una compleja red de autopistas que transporta oxígeno. Cuando el corazón pierde fuerza para bombear sangre de manera eficiente, las zonas más alejadas del centro del cuerpo, como los pies, son las primeras en sufrir las consecuencias. Esta falta de flujo sanguíneo adecuado provoca cambios físicos y funcionales que son fácilmente visibles si sabes exactamente qué buscar en tu rutina diaria.

Una de las causas principales detrás de estos preocupantes síntomas es la Enfermedad Arterial Periférica (EAP). Esta peligrosa condición médica ocurre cuando las arterias de las piernas se estrechan debido a la acumulación de placa, un problema que está directamente relacionado con los altos niveles de colesterol en la sangre y que incrementa drásticamente el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en el futuro.

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Señales de alerta en tus pies que no debes ignorar

Hinchazón persistente (Edema): Si notas que tus pies, tobillos o piernas retienen líquidos y se ven notablemente inflamados al final del día, podría significar que tu corazón está fallando en su tarea de bombear la sangre de regreso hacia arriba. Este síntoma requiere una evaluación clínica si no desaparece al elevar las piernas.

Si notas que tus pies, tobillos o piernas retienen líquidos y se ven notablemente inflamados al final del día, podría significar que tu corazón está fallando en su tarea de bombear la sangre de regreso hacia arriba. Este síntoma requiere una evaluación clínica si no desaparece al elevar las piernas. Pies inusualmente fríos al tacto: Sentir las extremidades heladas de forma constante, incluso cuando te encuentras en climas cálidos como el de Guadalajara, es un claro indicador de que el flujo sanguíneo está severamente restringido. Esto significa que no está llegando suficiente sangre caliente y oxigenada a los tejidos más distales de tu cuerpo.

Sentir las extremidades heladas de forma constante, incluso cuando te encuentras en climas cálidos como el de Guadalajara, es un claro indicador de que el flujo sanguíneo está severamente restringido. Esto significa que no está llegando suficiente sangre caliente y oxigenada a los tejidos más distales de tu cuerpo. Dolor o calambres intensos al caminar: Conocido en el ámbito médico como claudicación intermitente, este dolor agudo en las pantorrillas o los pies aparece al hacer un esfuerzo físico y desaparece rápidamente al descansar. Es un síntoma clásico de arterias obstruidas que los especialistas recomiendan evaluar de manera inmediata para evitar daños permanentes.

Conocido en el ámbito médico como claudicación intermitente, este dolor agudo en las pantorrillas o los pies aparece al hacer un esfuerzo físico y desaparece rápidamente al descansar. Es un síntoma clásico de arterias obstruidas que los especialistas recomiendan evaluar de manera inmediata para evitar daños permanentes. Cambios en la textura de la piel y pérdida de vello: Observar una piel brillante, reseca, escamosa o notar la caída inexplicable del vello en las piernas y los dedos de los pies revela un problema grave. Indica que los folículos pilosos no están recibiendo los nutrientes necesarios debido a la mala circulación sanguínea.

Observar una piel brillante, reseca, escamosa o notar la caída inexplicable del vello en las piernas y los dedos de los pies revela un problema grave. Indica que los folículos pilosos no están recibiendo los nutrientes necesarios debido a la mala circulación sanguínea. Úlceras que no cicatrizan y uñas descoloridas: Las heridas en los pies que tardan semanas en sanar o las uñas que se vuelven gruesas, amarillentas o de un tono azulado son señales críticas de alarma. El tejido celular se está asfixiando lentamente por la falta de sangre rica en oxígeno, aumentando el riesgo de infecciones severas.

¿Cuándo buscar ayuda médica profesional y cómo prevenir complicaciones?

Si logras identificar una o más de estas señales de advertencia en tu cuerpo, el siguiente paso lógico y vital es programar una revisión médica exhaustiva. Un simple examen físico en el consultorio y una prueba indolora de índice tobillo-brazo pueden confirmar rápidamente si existe un problema vascular subyacente. No intentes autodiagnosticarte ni aplicar remedios caseros que solo retrasan el tratamiento médico adecuado.

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Instituciones de prestigio internacional como la Asociación Americana del Corazón y los expertos vasculares del White Plains Hospital coinciden en que la detección temprana es la clave para salvar vidas. Ellos recomiendan encarecidamente realizar chequeos preventivos anuales, especialmente si tienes un historial clínico con antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, problemas de hipertensión arterial o un hábito prolongado de tabaquismo.

La prevención efectiva siempre comienza con pequeños pero constantes cambios en tu estilo de vida diario. Mantener una dieta equilibrada y baja en grasas saturadas, caminar a paso ligero al menos 30 minutos diarios y abandonar el cigarro por completo son acciones científicamente comprobadas que mejoran la circulación general y protegen la salud de tus arterias a largo plazo.

Con información de la Asociación Americana del Corazón (AHA) y Mayo Clinic

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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