En muchas ocasiones, el no poder conciliar el sueño se debe a la pesadez causada por la ingesta de algunos alimentos que no permiten que el cuerpo haga un buen proceso de digestión y, por lo tanto, no permiten el descanso necesario para dar comienzo a un nuevo día.

La salud está relacionada directamente con la dieta diaria, por tanto, es necesario saber qué se consume y en qué cantidades para evitar daños en el organismo.

"Son muchos los alimentos nutritivos y necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo, sin embargo, se debe regular su consumo según los horarios determinados, pues aunque los alimentos sean saludables, la actividad digestiva no es la misma en todo momento, por lo cual se debe prestar especial atención qué se pueden comer y qué no a ciertas horas", afirma el doctor Manuel Medina.

A continuación, te presentamos una lista con aquellos alimentos que debes evitar para no aumentar de peso y poder conciliar el sueño.

Pasta

En cualquiera de sus presentaciones, debe evitarse en las horas nocturnas, pues su contenido se convierte en grasa después de la digestión, generando pesadez y aumento en los niveles de azúcar en la sangre, lo cual produce insomnio y evita un buen descanso.

Cereal

Erróneamente se considera al cereal como una cena ligera, sin embargo, lo que no se considera es que los cereales son ricos en azúcar y que un exceso de este alimento por la noche no permite conciliar un sueño profundo. Lo más recomendable, si se quiere tener al cereal como cena, es consumir aquellos que contienen fibra y no poseen altos niveles de azúcar. Además, se les puede agregar fruta, indica el experto.

Ajo y picante

Estos condimentos ocasionan acidez estomacal y reflujo, impidiendo una buena digestión y el descanso.

Chocolate

Evita la conciliación del sueño, ya que contiene ingredientes que mejoran el ánimo y llena de energía el cuerpo, estimulando la actividad y reduciendo la exigencia de descanso.

Helado

El helado consumido en la noche se convierte en grasa, aportando al incremento de peso, además, por su composición de azúcar y leche no permite una buena digestión.

Carne roja

Está cargada de proteínas y grasas, lo cual dificulta la digestión. Además, este alimento al ser consumido por la noche puede ocasionar molestias estomacales como espasmos, retorcijones e incluso calambres que no permitirán un descanso óptimo, menciona Medina.

Lo más recomendable es evitar aquellos que contengan azúcar, proteínas y grasa, y cenar al menos dos horas antes de ir a dormir. Asimismo, en las noches el cuerpo no requiere alimentos en abundancia debido a que el cuerpo se encuentra en reposo, por lo cual no necesita energía almacenada para ninguna actividad.

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