Viernes, 13 de Marzo 2026

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¿Cuánto pan dulce debería comer a la semana?

A pesar de que sean deliciosos, estos panes deben consumirse con moderación

Por: El Informador

Comer pan dulce como un alma desquiciada incrementa las posibilidades de contraer padecimientos crónicos. ESPECIAL

Comer pan dulce como un alma desquiciada incrementa las posibilidades de contraer padecimientos crónicos. ESPECIAL

El pan dulce, en la cultura y gastronomía mexicana, acostumbra a ser sinónimo de merienda tras el almuerzo o de antojito para la cena. Rico en azúcar y harina, es uno de los alimentos más altos en calorías, por lo tanto, ¿cuál es la cantidad que se recomienda ingerir a la semana, según especialistas?

Según una investigación citada por Animal Gourmet, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canaipa) apunta a que en México, se comen cerca de 33.5 kilogramos per cápita cada año- Esto se traduce en una ingesta excesiva de azúcar refinada (del 25%) y de pan blanco (del 75%). 

Además, comer pan dulce como un alma desquiciada incrementa las posibilidades de contraer padecimientos crónicos, como diabetes tipo 2, obesidad e hipertensión.

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Estos son los panes más calóricos

En un extremo se encuentran los panes con más calorías: la dona y la concha. Ambos son favoritos en panaderías y cafeterías, pero su alto contenido en grasas y azúcar los coloca en la cima de la lista.

  • Una dona mediana puede alcanzar entre 200 y 240 calorías.
  • La concha varía entre 135 y 250 calorías.

La oreja y el polvorón también destacan por su alto contenido en mantequilla y azúcar, lo que eleva su valor calórico. Lo mismo sucede con el beso.

En contraparte, el portal especializado MyFitnessPal, apunta a que el cocol es el pan mexicano con menos calorías; elaborado con harina de trigo, piloncillo y anís, este pan aporta alrededor de 129 calorías por pieza.

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¿Cuánto pan dulce debería comer a la semana?

Una estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard, señala que el consumo ideal debe corresponder a una única pieza de pan dulce a la semana. 

La recomendación viene de que el pan dulce contiene 13 gramos de azúcar; en mujeres la ingesta no debe pasar de los 24 gramos, y en hombres los 36 gramos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que solo pueden consumirse 50 gramos de pan en cada comida, o sea, 150 gramos diarios. El asunto aquí, está en el azúcar añadido y el tipo de harina con que se elabora el pan. 

Con información de SUN

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