La inflamación abdominal puede aparecer incluso cuando llevas una alimentación aparentemente saludable. Incluir ciertas frutas en tu dieta diaria podría marcar la diferencia al favorecer la digestión, aportar fibra y ayudar a mantener un intestino sano, de acuerdo con especialistas en nutrición.La inflamación abdominal es una molestia frecuente que puede estar relacionada con la alimentación, la acumulación de gases, el estreñimiento o cambios en la microbiota intestinal. Aunque existen diversas causas, algunos alimentos pueden favorecer una mejor digestión y reducir esta sensación de pesadez.Una publicación difundida por MSN Salud reúne ocho frutas que, por sus propiedades nutricionales, pueden convertirse en aliadas para quienes buscan cuidar su sistema digestivo y disminuir la hinchazón de manera natural. La recomendación cobra relevancia en un contexto en el que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promueven el consumo diario de frutas y verduras como parte de una alimentación equilibrada.Estas son las frutas destacadas por la publicación y los beneficios digestivos que se les atribuyen:Los especialistas explican que muchas de estas frutas comparten características importantes: alto contenido de agua, fibra, vitaminas, antioxidantes y compuestos vegetales que contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal.La fibra favorece el movimiento normal del intestino y sirve como alimento para las bacterias benéficas que habitan el sistema digestivo. Asimismo, varios de estos alimentos contienen antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y forman parte de una alimentación con enfoque antiinflamatorio.No obstante, los expertos recuerdan que el efecto de estos alimentos depende del contexto general de la dieta y de los hábitos de cada persona.Los especialistas recomiendan priorizar el consumo de fruta fresca y entera, ya que conserva mejor su contenido de fibra en comparación con los jugos. Además, si una persona está aumentando su consumo de fibra, lo ideal es hacerlo de manera gradual y acompañarlo de una adecuada hidratación. De lo contrario, el cambio podría provocar más gases o sensación de inflamación de forma temporal.Aunque estas frutas pueden formar parte de una alimentación saludable, los expertos advierten que cada organismo responde de forma distinta. Algunas personas presentan sensibilidad a determinados azúcares naturales presentes en las frutas, como la fructosa o el sorbitol, por lo que es importante identificar qué alimentos provocan molestias individuales y consultar con un profesional de la salud cuando la inflamación sea persistente.Las recomendaciones nutricionales actuales señalan que una alimentación rica en frutas y verduras aporta fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, elementos fundamentales para el buen funcionamiento del organismo.El Plato del Bien Comer del IMSS incluye a las frutas como uno de los grupos básicos que deben estar presentes diariamente en la dieta. Asimismo, la OMS recomienda alcanzar un consumo aproximado de cinco porciones de frutas y verduras al día para favorecer la salud general.Si bien ninguna fruta por sí sola elimina la inflamación abdominal, incorporar opciones como papaya, piña, kiwi, plátano y manzana dentro de una alimentación equilibrada puede contribuir a una mejor salud digestiva. La clave, coinciden los especialistas, está en mantener hábitos saludables de forma constante y acudir al médico cuando las molestias se vuelvan recurrentes o intensas.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB