La inflamación abdominal puede aparecer incluso cuando llevas una alimentación aparentemente saludable. Incluir ciertas frutas en tu dieta diaria podría marcar la diferencia al favorecer la digestión, aportar fibra y ayudar a mantener un intestino sano, de acuerdo con especialistas en nutrición.

¿Qué frutas ayudan a combatir la inflamación abdominal?

La inflamación abdominal es una molestia frecuente que puede estar relacionada con la alimentación, la acumulación de gases, el estreñimiento o cambios en la microbiota intestinal. Aunque existen diversas causas, algunos alimentos pueden favorecer una mejor digestión y reducir esta sensación de pesadez.

Una publicación difundida por MSN Salud reúne ocho frutas que, por sus propiedades nutricionales, pueden convertirse en aliadas para quienes buscan cuidar su sistema digestivo y disminuir la hinchazón de manera natural. La recomendación cobra relevancia en un contexto en el que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promueven el consumo diario de frutas y verduras como parte de una alimentación equilibrada.

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Las 5 frutas recomendadas para favorecer la digestión

Estas son las frutas destacadas por la publicación y los beneficios digestivos que se les atribuyen:

Papaya: contiene enzimas naturales que favorecen la digestión de las proteínas. Piña: aporta bromelina, una enzima relacionada con una mejor digestión. Kiwi: destaca por su contenido de fibra y vitamina C, además de favorecer el tránsito intestinal. Plátano: aporta potasio y compuestos prebióticos que benefician la microbiota intestinal. Manzana: su contenido de pectina, una fibra soluble, ayuda al funcionamiento del sistema digestivo.

¿Por qué estas frutas pueden ayudar?

Los especialistas explican que muchas de estas frutas comparten características importantes: alto contenido de agua, fibra, vitaminas, antioxidantes y compuestos vegetales que contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal.

La fibra favorece el movimiento normal del intestino y sirve como alimento para las bacterias benéficas que habitan el sistema digestivo. Asimismo, varios de estos alimentos contienen antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y forman parte de una alimentación con enfoque antiinflamatorio.

No obstante, los expertos recuerdan que el efecto de estos alimentos depende del contexto general de la dieta y de los hábitos de cada persona.

La forma de consumirlas también importa

Los especialistas recomiendan priorizar el consumo de fruta fresca y entera, ya que conserva mejor su contenido de fibra en comparación con los jugos. Además, si una persona está aumentando su consumo de fibra, lo ideal es hacerlo de manera gradual y acompañarlo de una adecuada hidratación. De lo contrario, el cambio podría provocar más gases o sensación de inflamación de forma temporal.

No todas las personas reaccionan igual

Aunque estas frutas pueden formar parte de una alimentación saludable, los expertos advierten que cada organismo responde de forma distinta. Algunas personas presentan sensibilidad a determinados azúcares naturales presentes en las frutas, como la fructosa o el sorbitol, por lo que es importante identificar qué alimentos provocan molestias individuales y consultar con un profesional de la salud cuando la inflamación sea persistente.

Tips rápidos para cuidar tu salud digestiva

Consume fruta fresca en lugar de jugos.

Aumenta la fibra poco a poco para evitar molestias digestivas.

Mantente bien hidratado durante el día.

Incluye variedad de frutas y verduras en tus comidas.

Consulta a un profesional de la salud si la inflamación abdominal es frecuente o persistente.

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¿Qué recomiendan los organismos de salud?

Las recomendaciones nutricionales actuales señalan que una alimentación rica en frutas y verduras aporta fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, elementos fundamentales para el buen funcionamiento del organismo.

El Plato del Bien Comer del IMSS incluye a las frutas como uno de los grupos básicos que deben estar presentes diariamente en la dieta. Asimismo, la OMS recomienda alcanzar un consumo aproximado de cinco porciones de frutas y verduras al día para favorecer la salud general.

Si bien ninguna fruta por sí sola elimina la inflamación abdominal, incorporar opciones como papaya, piña, kiwi, plátano y manzana dentro de una alimentación equilibrada puede contribuir a una mejor salud digestiva. La clave, coinciden los especialistas, está en mantener hábitos saludables de forma constante y acudir al médico cuando las molestias se vuelvan recurrentes o intensas.

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